Importante accordo tra Mv Agusta ed Akrapovic

Il marchio sloveno fornirà a MV Agusta impianti di scarico

MV Agusta annuncia una nuova e importante partnership industriale con Akrapovič il produttore sloveno di impianti di scarico, tra i leader mondiali del settore. È stato siglato un accordo per la fornitura di scarichi progettati e prodotti esclusivamente per i modelli MV Agusta. Akrapovič è un pioniere nell’uso innovativo di materiali come il titanio e le leghe di alluminio, ed è all’avanguardia nella realizzazione di componenti in fibra di carbonio. Fondata dal campione Igor Akrapovič, l’azienda lavora a stretto contatto con i più importanti team di MotoGP, Superbike e MXGP. L’esperienza ed il know-how acquisiti sui circuiti, trasferiti ai componenti destinati ai modelli di serie, garantiscono performance e qualità senza pari.

