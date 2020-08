Concerto Lucio Leoni

LUCIO LEONI DOPO IL PRECEDENTE SOLD OUT TORNA IN CONCERTO A ROMA PER PRESENTARE “DOVE SEI PT.1”

IL NUOVO ALBUM DI INEDITI

(Lapidarie Incisioni – Blackcandy Produzioni)

10/09 Roma – Effimera: l’estate popolare. Fusolab, Viale della Bella Villa, 94

(ore 21.30; ingresso gratuito previa prenotazione su effimera.net)

Formazione Live

Lucio Leoni – voce; Lorenzo Lemme – batteria; Daniele Borsato – chitarra; Giorgio Distante – tromba elettronica

A un mese dal sold out realizzato questa estate, LUCIO LEONI torna dal vivo a Roma per presentare il suo ultimo album di inediti “DOVE SEI PT.1”. L’artista si esibirà nuovamente negli spazi del Fusolab per ‘Effimera: l’estate popolare’ il prossimo 10 settembre. Un’ulteriore occasione per far conoscere anche al pubblico della propria città l’ultimo lavoro discografico.

Brillante, eclettico e visionario, Lucio Leoni spazia, con ironia e fantasia, dal teatro canzone al rap, dal folk alla canzone d’autore, approdando a uno stile proprio e riconoscibile che sintetizza poesia e sperimentazioni sonore.

“Dove sei pt.1” rappresenta il primo capitolo di un disco doppio che vedrà la luce in due diverse uscite nel corso del 2020: la prima è stata rilasciata a maggio e una seconda è in arrivo nei mesi autunnali.

In questo lavoro discografico, l’artista presenta i primi otto brani di un corpus di sedici, che si immergono nel dove del tempo e dello spazio. Una sorta di capitolo finale di una trilogia iniziata con i precedenti album, “Lorem Ipsum (gli spazi comunicativi)” e “Il “Lupo Cattivo (il bosco da attraversare)”, e che conclude adesso con “Dove sei”, un lavoro che si presenta già dal titolo senza punti interrogativi né esclamativi, bensì solo con la consapevolezza di essere qui, adesso.

“Dove sei pt.1” è stato anticipato ad aprile dal singolo e videoclip “Il sorpasso” feat. C.U.B.A Cabbal.

Link al videoclip de “Il sorpasso” su YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=3_opNwiS0P8&feature=youtu.be

Altri estratti dal disco sono il brano “Il fraintendimento di John Cage”, rilasciato a marzo, e il videoclip “Mi dai dei soldi” pubblicato a dicembre 2019, che vede la collaborazione con il drammaturgo e attore Andrea Cosentino, vincitore del Premio Speciale Ubu 2018.

Link all’ascolto del brano “Il fraintendimento di John Cage”:

https://www.youtube.com/watch?v=qWAfbYUuvjc

Link al videoclip di “Mi dai dei soldi” su YouTube: https://youtu.be/Rwuc8G-x1cE

“Dove sei pt.1” è stato presentato con un’ampia intervista in anteprima su Il Venerdì de La Repubblica e con interviste su Il Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, Il Manifesto, Left, riscuotendo, fin da subito, un ampio consenso da parte della critica che ha recensito con entusiasmo il disco sulle pagine di magazine come Rumore, Vinile, Blow Up, Raro Più, Buscadero e sulle principali testate online. Oltre 150 siti, infatti, hanno parlato di “Dove sei pt.1” e di Lucio Leoni, tra questi: XL La Repubblica, Fanpage, Skytg24, Corriere.it, Rockit, Sentireascoltare, Rockon, All Music Italia, Webnotte di giorno su La Repubblica, Artwave, Oaplus, Le Rane e moltissimi altri.