DIRETTAMENTE AL CENTRO COMMERCIALE AUCHAN MONZA VI PRESENTIAMO IL RITORNO DI RIPETHUB IN COLLABORAZIONE CON CENTRAMICO

Sabato 29 Agosto 2020 – dalle ore 17 alle 19

L’obiettivo di RipetHub consiste nell’offrire un servizio di ripetizioni, attivo durante tutto l’arco della giornata, per tutta la città di Monza. L’obiettivo del Centro Commerciale Auchan Monza è offrire servizi utili ai clienti con il progetto CentrAmico.

Perché seguire un corso di Ripetizioni? Sono l’occasione per imparare e progredire velocemente. Le famiglie e gli studenti possono scegliere il tutor e definire con lui il programma di studi più adatto, in presenza o online, in totale libertà e sicurezza!

Tutti gli studenti d’Italia sono stati travolti da un cambiamento radicale della vita didattica e in molti di loro ciò ha causato difficoltà d’apprendimento e l’ampliarsi di lacune già esistenti.

Per questo scendiamo in campo con l’incontro di sabato che consentirà al pubblico di conversare direttamente con Ripethub per scegliere e organizzare le lezioni in piena serenità. Con Alì la matematica e l’informatica non avranno più segreti: un “superprof” per studiare col sorriso.

Alle lezioni prenotate con CentrAmico è riservato uno sconto! Le ripetizioni coinvolgono gli studenti di scuole elementari, medie e superiori.

Per informazioni: email centramicomonza@gmail.com, numero WhatsApp 389 646 3600

CentrAmico è nato con l’emergenza di Covid-19 per rispondere alle nuove esigenze che si sono create e vuole dare sostegno alla cittadinanza. Con Ripethub promuoviamo un servizio didattico di qualità che collabora per offrire vantaggi riservati a chi si unisce alla community Centramico Friends. Il Centro Commerciale Auchan Monza al fianco della cittadinanza, con particolare attenzione verso chi rappresenta il futuro della Città.