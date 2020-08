Achille Lauro, incredibile successo

Achille Lauro

1990

Debutta direttamente al numero uno della classifica Fimi/Gfk degli album e dei vinili più venduti della settimana

Incredibile successo per il primo progetto di Achille Lauro Chief Creative di Elektra records per Warner Music Italy

7 hit mondiali e 8 featuring per celebrare il suo anno di nascita

Nel frattempo il singolo Bam Bam Twist rimane ai vertici delle classifiche radiofoniche

1990, il nuovo side project di Achille Lauro, debutta direttamente al primo posto nella classifica di vendita Fimi/Gfk nella categoria album e nella categoria vinili.

Straordinario successo per il nuovo progetto di Lauro, uscito il 24 luglio per Elektra Records/Warner Music Italy, di cui l’artista è Chief Creative. Con 1990, Achille Lauro rende omaggio ai favolosi 90’s, dopo il successo di Sanremo, dopo l’uscita di 16 marzo già certificato disco d’oro e di Bam Bam Twist anche questa settimana ai vertici delle classifiche radiofoniche, e prima di un autunno che per Achille Lauro promette grandi sorprese.

1990, è disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali: si tratta del primo progetto di Achille Lauro come Chief Creative di Elektra Records/Warner Music Italy. E oltre a essere un geniale come back nella cultura pop anni Novanta, è un caldo abbraccio artistico da parte di molti dei più rilevanti Artisti della scena attuale, alcuni dei quali del gruppo Warner Music, con feat inediti e originali.

“Sono orgoglioso di questo risultato – afferma Achille Lauro – che sono felice di condividere con tutti coloro che hanno creduto in 1990 sin dall’inizio: da tutti i grandi artisti che vi hanno preso parte, ai co-direttori artistici Angelo Calculli e Nicolò Cerioini, a Marco Alboni e tutta Warner Music, da F&P e Goigest, ad Antony Rosati che ha realizzato il videoclip di Scat Men feat. Ghali e Gemitaiz. A loro va il mio ringraziamento per aver preso parte a questo folle progetto”.

Un side project con 7 celebri hit mondiali “rigenerate” da Achille Lauro che ha voluto coinvolgere tanti amici: dalla storia della dance italiana e mondiale (Alexia, Eiffel 65, Benny Benassi) al panorama attuale (Ghali, Capo Plaza, Gemitaiz, Massimo Pericolo e Annalisa, già con Lauro nella serata delle cover dell’ultima edizione del Festival di Sanremo). Sono loro, insieme a produttori come Dardust, Gow Tribe, DIVA e Marnik, i protagonisti di 1990: un viaggio in cassa dritta che più che un tuffo nel passato è proiettato in un futuro senza tempo, con suoni e arrangiamenti che riescono ad essere attuali e si uniscono perfettamente al linguaggio di Lauro.