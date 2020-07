Precarietà economica in Italia: anche i pensionati in sofferenza

La situazione economica italiana inizia a preoccupare seriamente, a maggior ragione dopo quanto accaduto negli scorsi mesi a causa della repentina ed inattesa diffusione del Covid-19 sull’intero territorio.

Non a caso, da una recente indagine sull’andamento delle finanze di famiglie ed imprenditori, emerge chiaramente un netto peggioramento delle condizioni economiche di gran parte della popolazione italiana, che addirittura in alcuni casi arriva a rasentare la povertà.

Naturale conseguenza di quanto appena detto è l’aumento delle richieste di accesso al credito (rispetto ai dati finanziari registrati nel mese di agosto 2019) che si attesta sull’1,5% con riguardo ai finanziamenti privati e sull’1,9% per le società non finanziarie.

Ma ciò che stupisce in modo particolare è che non si tratta soltanto delle imprese e dei lavoratori, in qualche modo travolti dagli effetti negativi dell’emergenza sanitaria, ma anche della categoria dei pensionati, da sempre considerata maggiormente stabile.

Secondo alcune recenti previsioni il 37,8% dei pensionati italiani in breve tempo non disporrà neppure della liquidità minima per pagare le spese essenziali della vita quotidiana.

Questa situazione di precariato riguarda prevalentemente coloro che percepiscono mensilmente una somma inferiore a 750 euro.

Basti pensare che su tutto il territorio nazionale si contano poco più di 4 milioni e mezzo di poveri e che ben un terzo di essi è costituito da ultrasessantacinquenni pensionati, incapaci addirittura di provvedere al proprio sostentamento giornaliero.

Entrando più nello specifico di ciò che accade nelle varie zone del Paese, sulle Regioni settentrionali sembra incombere la crisi più grave, con un aumento del

165% delle famiglie neppure in grado di pagare le bollette e di concedersi da soli un pasto caldo.

Risultano leggermente inferiori le percentuali nella zona centrale e meridionale, ove l’incremento si ferma rispettivamente al 79% ed al 72% rispetto allo scorso anno.

Nonostante queste angoscianti prospettive economiche, può essere utile sottolineare che i pensionati in difficoltà economica, ove abbiano bisogno di liquidità in breve tempo, possono usufruire di una forma particolare di prestito quale la cessione del quinto della pensione.

E’ importante sottolineare che, però, non rientrano nel calcolo della quota cedibile alcune misure di assistenza previdenziale, fra cui ad esempio l’assegno di inabilità, la pensione di invalidità civile e la pensione sociale.

Si tratta di un prestito agevolato dal punto di vista economico ed operativo, anche perchè è garantito dall’Inps. A tale ultimo proposito, infatti, la cessione del quinto prevede una peculiare modalità di rimborso del capitale ricevuto, mediante trattenuta della rata concordata con l’ente erogante dalla pensione netta percepita mensilmente dal richiedente (per ulteriori approfondimenti sulle varie tipologie di cessione del quinto per i pensionati: https://www.calcoloprestito.org/guida/cessione-quinto-pensionati)