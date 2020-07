Il Milan vuole Mihajlovic!

Colpo di mercato in evoluzione per Milan Channel, il canale sportivo dedicato alle

gesta della squadra rossonera, che per la prossima e imminente stagione, ha messo

gli occhi come conduttrice del contenitore domenicale su Victorja Mihajlovic,

bombastica e sensuale figlia di Sinisa allenatore del Bologna.

Il papà ha dato l’ok per questa nuova avventura della sua primogenita e le

trattative sono in corso. La Mihajlovic sostituirebbe Giorgia Palmas ora in dolce

attesa del suo Filippo Magnini.

