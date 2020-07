Fnm, operazione di acquisizione

Aggiornamento Operazione di Acquisizione

FNM S.p.A. rende noto che, facendo seguito a quanto comunicato ieri,

la Giunta della Regione Lombardia, la cui seduta era precedentemente prevista per oggi, si

riunirà domani per la formale accettazione della proposta di acquisto presentata da FNM.

Nell’ambito dell’operazione sopra menzionata, in data odierna è stato sottoscritto ed eseguito

il contratto di acquisto della quota azionaria detenuta in MISE, direttamente ed indirettamente,

da ASTM, pari al 13,6% del capitale sociale1, per un corrispettivo di 85,6 milioni di Euro (pari a

3,5 Euro per azione).

Il prezzo convenuto è stato corrisposto per cassa per un importo di 3,2 Euro per azione (78,3

milioni di Euro) in data odierna, avvalendosi della liquidità e delle linee bancarie disponibili,

mentre il restante 0,3 Euro per azione (7,3 milioni di Euro) sarà versato entro il 31 gennaio 2021,

data entro cui è previsto il closing dell’operazione con Regione Lombardia.

1 La partecipazione complessiva oggetto di acquisizione è detenuta da ASTM S.p.A. per il 10,704%, Autostrada Dei Fiori S.p.A.

per il 2,884% e SATAP S.p.A. per lo 0,007% del capitale sociale.