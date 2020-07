Ghemon

Torna sul palco per l’estate 2020

25 Luglio -Prato – Pecci Summer Live // SOLD OUT

12 agosto – Locorotondo (BA) – Locus Festival

31 agosto – Milano – Castello Sforzesco

Calendario in aggiornamento

Si aggiunge un nuovo concerto al tour estivo di Ghemon, dopo il Pecci Summer Live di Prato del 25 luglio e il Locus Festival di Locorotondo (BA) del 12 agosto, Ghemon sarà il 31 agosto al Castello Sforzesco di Milano. La scaletta proposta spazierà dai brani storici a quelli dell’ultimo album, “Scritto nelle stelle”, uscito il 24 aprile 2020 per Carosello / Artist First e disponibile in tutte le piattaforme digitali e formato fisico.

Il concerto del 31 agosto a Milano è stato riprogrammato in seguito alla sospensione del live che avrebbe dovuto tenersi all’Alcatraz il 30 aprile 2020.

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per il nuovo spettacolo.

L’assegnazione del posto deve essere richiesta scrivendo a ticketing@otrlive.it entro e non oltre il 30 luglio 2020 inviando la scansione del biglietto o la conferma d’ordine.

Per gli acquirenti, è necessario specificare se si tratta di biglietti individuali o biglietti per “congiunti”, indicando il numero dei componenti in modo da poter assegnare posti senza obbligo di distanziamento.

Nell’impossibilità di partecipare all’evento, i biglietti possono essere rivenduti o acquistati da chi non ne fosse in possesso su https://www.fansale.it/fansale/

Per informazioni scrivere a info@otrlive.it e consultare il sito www.otrlive.it

