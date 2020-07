“17”, Emis Killa & Jake La Furia

“Jake La Furia è la storia del rap italiano: se ci fosse una hall of fame del genere, ci entrerebbe di diritto anche nei primissimi posti” – Rockol

“Jake La Furia è un fuoriclasse del rap nato, e ogni volta che rappa lo dimostra” – Hotmc

“Ogni volta che ci si interroga sui migliori rapper italiani di sempre il nome di Emiliano non manca mai, incastonato nella pietra della storia già dai tempi di Tecniche Perfette e dai mixtape di Blocco Recordz” – Noisey

“Emis Killa è uno di quelli che ha cambiato le regole del gioco” – Onstage

Emis Killa & Jake La Furia annunciano a sorpresa un album di inediti per la prima volta insieme “17” in uscita a settembre 2020

Venerdì 24 luglio fuori ovunque il singolo “Malandrino” disponibile in presave: https://SMI.lnk.to/malandrino

Emis Killa e Jake La Furia annunciano a grande sorpresa “17”, il loro primo album insieme, in uscita questo settembre, che sarà anticipato dal singolo “Malandrino”, in radio, digitale e streaming da venerdì 24 luglio e da oggi disponibile in presave.

Dopo oltre 15 anni di carriera alle spalle che hanno segnato la storia dell’hip hop italiano, Emis Killa e Jake La Furia, legati da uno stretto e sincero rapporto di amicizia, si uniscono per la prima volta in un progetto discografico volto a celebrare la scuola che ha reso il rap il genere più ascoltato e di successo in Italia oggi, fondendo le tecniche, lo stile e il flow di entrambi.

Amici e colleghi da molti anni, con oltre 20 dischi di platino all’attivo e hit che hanno segnato intere generazioni, hanno già collaborato nei brani di successo “Di tutti i colori”, “Non è facile”, “Fuoco e Benzina” e molti altri. Il duo rap che più ha influenzato la scena italiana è ora pronto a sorprendere il pubblico con le proprie rime in “17”, il primo album di inediti realizzato insieme.