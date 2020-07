Gallinari presto sposo e diventa papà!

In gran segreto, tra i matrimoni rinviati causa emergenza Covid, c’è anche quello del cestista NBA Danilo Gallinari, tra gli italiani più pagati al mondo, e l’ex volto e giornalista Mediaset, tra le più amate, Eleonora Boi.

Il matrimonio è stato spostato al 2021.

Ma non è tutto, la cicogna ha bussato alla porta della coppia perché la bella Eleonora è in dolce attesa, al quinto mese di gravidanza, come rivela Giornalettismo.

Auguri alla coppia …

Gabriele Parpiglia

Per maggiori informazioni segui il link:

https://www.giornalettismo.com/eleonora-boi-incinta-gallinari/