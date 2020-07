Dopo gli ottimi riscontri ricevuti con l’EP “BALÍA”, DELMORO torna con “LANTHIMOS” (Carosello Records), il nuovo singolo disponibile da oggi 15 luglio in streaming e in tutte le piattaforme digitali.

“LANTHIMOS” è un brano scritto poco prima del lockdown, ma a sentire l’incipit sembra che sia in qualche modo correlato con la strana e terribile esperienza che speriamo di esserci appena lasciati alle spalle. Parla di risveglio, di voglia di tuffarsi in una nuova estate ma con ancora la mente ed i sensi sopiti da un inverno che ci lascia inesorabilmente più vecchi di un anno. Si parla di un’ennesima relazione abbandonata a metà, e di tutti i pensieri e “film mentali” che si protraggono assieme ai se e ai forse.

È un brano a tinte calde, dal sapore pop-funk e con richiami al sound elegante della disco anni ’90. Il titolo “LANTHIMOS” assume un doppio significato: un suono esotico, quasi da isola greca che si associa bene al mood sonoro del brano, ma con il riferimento a Yorgos Lanthimos, regista famoso per i suoi film particolarmente criptici come “The Lobster”, criptici come quelle storie d’amore sospese che ci capita, forse sempre più spesso, di vivere.