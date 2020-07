Davide “BOOSTA” Dileo in concerto al Mattatoio di Roma

Mercoledì 29 luglio Davide “BOOSTA” Dileo sarà in concerto al Mattatoio di ROMA (Piazza Orazio Giustiniani, 4 – inizio concerto ore 21.30) con il suo tour in solo, “BOOSTOLOGY” per presentare al pubblico uno speciale concerto passeggiato tra pianoforti ed elettronica.

Il concerto di BOOSTA apre il calendario di eventi concerti, performance, lecture, su tematiche ambientali, che accompagnerà da mercoledì 29 luglio a lunedì 3 agosto l’installazione Gaia dell’artista inglese Luke Jerram, a cura di Ilaria Mancia. L’installazione – che dopo anni renderà possibile attraversare il grande viale centrale del Mattatoio – è tra le iniziative che questo luogo dedicato alle arti performative offre per l’estate alla città e fa parte di Romarama, il nuovo programma culturale di Roma Capitale.

Ingresso su prenotazione al link: www.mattatoioroma.it/evento/boostology-concerto-di-davide-boosta-dileo

Protagonista sui palchi di prestigiose location italiane, Boosta, infatti, con il suo tour in solo percorre i sentieri meno battuti della musica contemporanea del ‘900 e le pietre miliari del proprio repertorio pianistico fino a svelare alcune sue composizioni inedite, di prossima uscita.

«È la prima volta che mi permetto di girare così “svestito” – dichiara Boosta – Spero possa essere una bella scoperta. Per voi. Per me».

Durante i concerti di “Boostology”, fondendo pianoforte ed elettronica, Boosta accompagna il pubblico in un vero e proprio viaggio alla scoperta delle diverse sfumature della musica e della sua unica valenza: essere un collante sociale ed emotivo.

Queste TUTTE le date attualmente confermate del tour “BOOSTOLOGY” organizzato e prodotto da Ponderosa Music&Art:

29 luglio – Roma – Mattatoio

4 agosto – Castiglione D’Orcia (SI)

6 agosto – Otranto (LE) – Castello Ducale per Luce D’Oriente Festival

7 agosto – Carovigno (BR) – Giardino del Castello Dentice di Frasso per Piano Lab Festival

9 agosto – Codroipo (UD) – Concerto all’alba a Villa Manin per Villa Manin Estate 2020

4 settembre – Santo Stefano Belbo (CN) – Collina di Moncucco per il Pavese Festival

12 settembre – Todi (PG) – Iubel Festival

15 settembre – Fiesole (FI) – Teatro Romano per Estate Fiesolana

I biglietti per i concerti sono disponibili sui principali circuiti di prevendita.