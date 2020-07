Conti assolda Carolina Rey

Volto emergente in arrivo a ‘Tale e quale Show’ programma condotto

da Carlo Conti. Lei si chiama Carolina Rey. Attrice, conduttrice,

fidanzata con Roberto Cipullo, produttore cinematografico e mamma

di un bimbo di nome Filippo. La Rey dopo aver recitato nella fiction ‘Un

medico in famiglia’, è stata volto di Rai Gulp e attualmente è inviata di

‘C’è tempo per…’ trasmissione condotta da Beppe Convertini e Anna

Falchi. Cantare da sempre è la sua grande passione.

Per maggiori informazioni segui il link:

https://www.giornalettismo.com/tale-e-quale-show-carolina-rey/