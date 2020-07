L’ANDARAS Traveling Film Festival annuncia gli ospiti e i giudici della seconda edizione del festival estivo sul cinema di viaggio che si tiene a Fluminimaggiore (CA) dal 19 al 24 agosto 2020.

Compongono la giuria: Federico Geremicca, giornalista, vicedirettore de La Stampa; Elena Lai, segretaria generale CEPI e responsabile di Europe Analytica; Saverio Pesapane, fondatore di Premiere Film Distribution, vincitore, tra i tanti e prestigiosi premi, anche di un Oscarcon il corto “The Silent Child”; la regista Giovanna Taviani, e Francesca Schianchi, giornalista de La Stampa e tra i protagonisti di Propaganda Live su La7.

Tra i primi ospiti confermati in questa seconda edizione: Alessandro Gandolfi, uno dei fotoreporter italiani più conosciuti nelmondo,; la filmaker, regista e antropologa Lisa Camillo; lo scrittore e guida paralimpicaLino Cianciotti e la cantante Claudia Aru.

Protagonisti indiscussi di ogni edizione i film in gara, 26 i finalisti di quest’anno con opere provenienti da Iran, Svezia, Giappone, Russia , Usa, Uk, Canada, Macedonia,Colombia , Norvegia oltre che dall’Italia.

Sarà un’edizione coraggiosa, responsabile e rinnovata dall’applicazione delle misure di sicurezza previste dai protocolli anti-Covid, si terrà infatti interamente all’aperto e in riva al mare, ma che manterrà intatta la sua vocazione politica e sociale.

Ovvero, quella di promuovere un territorio unico nella già grande bellezza della Costa delle miniere, nel sud Ovest della Sardegna, svincolando un piccolo e affascinante borgo come Fluminimaggiore dal suo secolare isolamento geografico e sociale attraverso la magia del cinema di viaggio; quest’ultimo inteso non solo come spostamento fisico ma anche come stato d’animo, ricerca, conoscenza di sé e degli altri, testimonianza, punto di partenza di ogni arrivo.