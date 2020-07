Ainé: “Hangover”

È disponibile in tutti gli store digitali “HANGOVER” (https://vir.lnk.to/hangover), il

nuovo singolo inedito di Ainé per Virgin Records/Universal Music Italia.

Giovane cantautore e musicista soul, Ainé torna dopo l’album “Niente di Me” che conteneva tra gli altri i singoli “Ormai” e “Solo un po”, e il singolo “May Day” prodotto da Frenetik&Orange.

È lo stesso Ainé a raccontare questo nuovo brano con estrema lucidità: “Hangover nasce dall’ esigenza di avere a che fare con i demoni di un passato recente fatto di pressioni, aspettative, persone, strade e scelte sbagliate. Un passato in cui ritornare a scavare per raggiungere una necessaria consapevolezza di ciò che è successo”.

Prosegue poi l’artista romano raccontando che “Hangover è l’inizio di un viaggio di ritorno a ciò che per lui è fondamentale: la musica e l’arte. Entrambe importanti come strumenti di verità e bellezza”.

Questo nuovo brano, influenzato dagli ascolti di artisti americani come Mac Miller, Nick Hakim, Daniel Caesar, Ivan Ave, tutta la scena Soul/Hip Hop/R&B contemporanea, si sviluppa come una conversazione interiore tra più aspetti della personalità di Ainé, una personalità artistica e umana fatta di forti contrasti come quelli tra le speranze e i desideri di auto distruzione, le delusioni e la necessità di una rivincita con sé stessi. La coesistenza di queste differenze e contrasti, porta l’autore e polistrumentista a vivere una grande confusione, stato in cui è difficile trovare un equilibrio.

Questo “sentimento” di hangover altro non è che uno stato di continua nausea a cui bisognerà necessariamente trovare un rimedio.