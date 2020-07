Achille Lauro, “Bam Bam Twist”

Achille Lauro

Da oggi il videoclip del nuovo singolo “Bam Bam Twist” con Claudio Santamaria e Francesca Barra in un ballo all’ultimo “Glitter”

Annunciate anche le nuove date di Achille Lauro Live 2021

Milano, Torino, Cesena, Napoli, Firenze e una doppia data a Roma

Sono l’attore Claudio Santamaria e sua moglie, la giornalista, scrittrice e conduttrice Francesca Barra, i protagonisti del videoclip in uscita oggi di BAM BAM TWIST, nuovo singolo di Achille Lauro già disponibile per Elektra Records su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Intanto, mentre la power ballad 16 Marzo è appena stata certificata Disco D’Oro, Achille Lauro ha annunciato anche le nuove date di ACHILLE LAURO LIVE 2021, il tour prodotto da F&P che segna il suo attesissimo ritorno dal vivo.

Due moderni Vincent Vega e Mia Wallace, nell’omaggio a una delle scene più iconiche della storia del cinema mondiale: quella del coinvolgente e sensuale twist con John Travolta e Uma Thurman in Pulp Fiction, pellicola cult di Quentin Tarantino del 1994. In una sala da ballo vuota, il Malandrino Achille Lauro è il frontman di una band queer e patinata. Il ritmo di chitarre e rullante semplice ed intrigante di BAM BAM TWIST accompagna il ballo tra Santamaria e la Barra: la coppia – scalza come i protagonisti del film tarantiniano, unghie laccate di nero, proprio come Lauro – si fronteggia in una coreografia che in un crescendo di sensualità si trasforma in un duello all’ultimo glitter.

L’atmosfera è calda, ma allo stesso tempo sospesa, quasi tesa, come nella migliore tradizione pulp: è facile immaginare sparatorie e fughe rocambolesche la cui colonna sonora è questo BAM BAM TWIST, “un ballo a due, che è stato allo stesso tempo il più promiscuo ed il più elegante degli anni ‘mitici’ e ‘favolosi’ del Miracolo Economico”, come lo ha definito lo stesso Achille Lauro. Il videoclip è diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts!,

Achille Lauro ha annunciato inoltre lo spostamento del tour 2020, aderendo alle decisioni prese da tutti gli esponenti del mondo della musica, e ha anticipato le nuove date di ACHILLE LAURO LIVE 2021, il tour prodotto da F&P in cui presenterà “Achille Idol Immortale”: icona, punkrocker, popstar, l’alter-ego di Achille Lauro che torna dal passato dopo essere stato crocifisso per risorgere ad icona Glam. Concettuale, oltre il maschile e il femminile, oltre gli schemi omologati di una sessualità di genere, un inno alla pansessualità.

Il tour, previsto per ottobre 2020, si sposta con nuove date – sempre in ottobre – nel 2021 e toccherà le città di: Milano (16 ottobre 2021 – Lorenzini District), Venaria, TO (18 ottobre 2021 – Teatro Concordia), Cesena (21 ottobre 2021 – Nuovo Carisport), Napoli (23 ottobre 2021 – Casa della Musica), Firenze (26 ottobre 2021 – Tuscany Hall). Si concluderà con una doppia data a Roma, al Palazzo dello Sport, il 29 e il 30 ottobre.

I biglietti già acquistati per gli show previsti ad ottobre 2020 rimangono validi per gli show di ottobre 2021. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link:

https://www.friendsandpartners.it/elenco-concerti-spettacoli-annullati-o-rinviati/.

Ulteriori info: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

ACHILLE LAURO LIVE 2021 – LE DATE

Sabato 16 Ottobre 2021 – MILANO @ Lorenzini District (recupero del 17 ottobre 2020)

Lunedì 18 Ottobre 2021 – VENARIA (TO) @ Teatro della Concordia (recupero del 19 ottobre 2020)

Giovedì 21 Ottobre 2021 – CESENA @ Nuovo Carisport (recupero del 22 ottobre 2020)

Sabato 23 Ottobre 2021 – NAPOLI @ Casa della Musica (recupero del 24 ottobre 2020)

Martedì 26 Ottobre 2021 – FIRENZE @ Tuscany Hall (recupero del 28 ottobre 2020)

Venerdì 29 Ottobre 2021 – ROMA @ Palazzo dello Sport (recupero del 30 ottobre 2020)

Sabato 30 Ottobre 2021 – ROMA @ Palazzo dello Sport (recupero del 31 ottobre 2020)