Travis: nuovo album

I leggendari TRAVIS sono tornati e pubblicano oggi il primo assaggio del loro toccante e carico di emozioni nono album in studio “10 SONGS”, in uscita il 9 ottobre 2020 via BMG.

“A Ghost” è accompagnato dal bellissimo video – realizzato durante il lock down – diretto e disegnato dal frontman Fran insieme a suo figlio Clay che conta 2.500 disegni realizzati nell’arco di un mese.

Nel disco ci sono anche ispirati camei, che comprendono, tra gli altri, i synth del nonno di Jason Lytle, la lap steel di Greg Leisz (Beck, Emmylou Harris, Bruce Springsteen) e le voci di Susanna Hoffs delle The Bangles.

“10 SONGS” TRACKLIST

1. Waving At The Window

2. The Only Thing (feat. Susanna Hoffs)

3. Valentine

4. Butterflies

5. A Million Hearts

6. A Ghost

7. All Fall Down

8. Kissing In The Wind

9. Nina’s Song

10. No Love Lost