Torna in libreria e in fumetteria la collana cartonata che propone le storie a colori di Tex nel ritmo serrato delle 46 pagine “alla francese”. Soggetto e sceneggiatura sono questa volta di Pasquale Ruju mentre i disegni sono opera di un ospite internazionale, R. M. Guéra, che offre qui la sua personale interpretazione del nostro amato Ranger.

Con TEX. L’UOMO DALLE PISTOLE D’ORO viaggiamo lungo la frontiera del Rio Grande dove Juan Gonzales è tornato dall’inferno per uccidere i vecchi rangers che lo avevano braccato molti anni prima. Lo scintillare delle sue pistole è come il rintocco di una campana a morto, perché Gonzales non perdona. Gli amici di Carson cadono uno dopo l’altro. E sulla lista c’è anche lui, che cavalcherà con Tex sulla pista dell’uomo dalle pistole d’oro, in un crescendo di sangue e di violenza…

Arricchisce il volume il saluto introduttivo di Davide Bonelli.