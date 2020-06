Al Pime di Milano è etica e sostenibile !

Moda

Al Centro PIME di Milano, lo store situato nella storica sede di via Monterosa 81 è un mondo ricco di curiosità tutto da scoprire.

Prodotti naturali per il benessere e la cosmesi, oggettistica da regalo e da arredo esotica e originale, moda e accessori: lo showroom del Pontificio Istituto Missioni Estere offre centinaia di prodotti unici, provenienti da aziende di nicchia del mercato equosolidale, monasteri e cooperative sociali di tutta Italia.

Fra le ultime proposte ecco la linea di abbigliamento e accessori moda del laboratorio sartoriale Fiori all’Occhiello, il progetto d’imprenditoria sociale avviato nel 2014 da APS La Rotonda per favorire l’inserimento nel lavoro degli stranieri sul territorio di Baranzate, il primo Comune d’Italia per concentrazione di migranti residenti (33% su 11mila abitanti). Vi lavorano 7 persone di nazionalità differenti che erano artigiani e professionisti della moda già al loro paese.

Il concept di Fiori all’Occhiello è: “La diversità è bellezza e produce beni preziosi da valorizzare”: ogni prodotto è infatti realizzato mixando sapientemente tessuti naturali made in Italy come lino, seta e cotone, con altri di provenienza etnica creando un perfetto connubio fra il gusto occidentale e la ricchezza di mondi lontani.

“La mussola indiana, il tessuto Wax africano e l’Aguayo tipico boliviano sono solo alcune delle stoffe che prediligiamo per rendere uniche le nostre creazioni – spiega la coordinatrice del progetto Chiara Ugolotti, 44 anni ,che si occupa del marketing e della filiera di vendita del laboratorio sartoriale. -. Lo stesso nome della sartoria richiama la nostra mission e il contesto culturale in cui operiamo: le donne e gli uomini che lavorano nel laboratorio sono come i fiori che adornano gli abiti per le occasioni importanti e sono preziosi quanto più vengono da situazioni di grande difficoltà”.

Fiori all’Occhiello veste tutte le taglie, dalla XS alla XL.

I prezzi vanno dai €50 agli €80 per le maglie, dai €100 ai €150 per gli abiti,e dai €90 fino ai € 130 per i pantaloni. Le borse hanno invece un costo compreso fra i € 20 e i € 60 e le collane fra i €15 e i €60.

Al momento nel negozio PIME è in vendita la linea estiva, una collezione dall’anima etno chic ideale per chi vuole vestire con stile e allo stesso tempo contribuire ad una buona causa.

Sono invece disponibili anche sul sito ecommerce https://negozio.pimemilano.com/ al prezzo di €10 le mascherine realizzate in esclusiva per il PIME da Fiori all’Occhiello in tessuto fantasia; comode e colorate, sono provviste di elastici tubolari per le orecchie, ferretto per il naso, tasca interna per l’inserimento del TNT a triplo strato, due ricambi di filtri e si lavano a 60 gradi.

Nuovo Centro PIME

Il Nuovo centro PIME di Milano è stato realizzato a seguito della dismissione del polo romano dell’Istituto anche per dare più servizi, quali, oltre al teatro: il Museo Popoli e Culture ampliato e arricchito di installazioni multimediali; una video-installazione per conoscere da vicino i 450 missionari del PIME oggi presenti in 18 Paesi in tutti i Continenti; una caffetteria culturale dove ascoltare testimonianze e musica dal mondo; la Libreria e lo Store per lo shopping equo e solidale e dei prodotti delle cooperative sociali attive in Italia; la Biblioteca con il suo patrimonio di 43.000 volumi, una nutrita emeroteca, una sala lettura aperta alla cittadinanza con particolare attenzione ai giovani studenti; infine una nuova sala polivalente e altri spazi per appuntamenti culturali e proposte per il tempo libero (calendario su www.pimemilano.com). Il PIME pubblica anche la rivista Mondo e Missione. L’Ufficio Educazione Mondialità del PIME organizza attività con i ragazzi delle scuole e degli oratori. La scelta di sobrietà e risparmio economico di riunire in un’unica sede tutta la realtà PIME è quindi mirata a incrementare l’attività missionaria in Italia e all’estero garantendo anche un maggior sostegno ai padri e ai laici operanti tra i bisognosi nelle periferie del mondo.