Mambolosco e Boro Boro, svelata la tracklist di “Caldo”

A pochi giorni dall’annuncio a sorpresa dell’album, e dopo aver stuzzicato la curiosità dei fan con una “Caccia alla Tracklist” su Spotify, Mambolosco e Boro Boro svelano tutte le tracce di “Caldo”,

il loro primo progetto discografico insieme in uscita su tutti gli store digitali venerdì 03 luglio e acquistabile in versione fisica da venerdì 10 luglio. Già disponibile in presave e preorder

Milano, 24 giugno 2020 – Mambolosco e Boro Boro svelano la tracklist completa di “Caldo”, il loro primo progetto discografico insieme per Virgin Records – Universal Music Italia, in uscita venerdì 03 luglio. La notizia arriva a meno di una settimana dall’annuncio a sorpresa della pubblicazione dell’album, già disponibile in PRESAVE, e dopo una divertente “caccia alla trackist” su Spotify, con cui gli artisti hanno stuzzicato la curiosità dei fan in questi giorni. A partire da oggi, inoltre, è disponibile il PREORDER del disco fisico, acquistabile in tutti i negozi di dischi da venerdì 10 luglio.

“CALDO” è il risultato della reciproca stima, professionale e personale, che lega MAMBOLOSCO e BORO BORO, una vera e propria amicizia, nata poco più di un anno fa, che i due artisti hanno scelto di celebrare attraverso il mezzo più potente a loro disposizione: la musica. L’album, composto da 11 tracce, è contraddistinto da un mix esplosivo e accattivante di stili eterogenei, perfetto per dare il benvenuto a questi primi giorni d’estate. Il sound crudo e tagliente della trap tradizionale si alterna brillantemente ai ritmi trascinanti e coinvolgenti della latin music e del reggaeton, dando vita a un tripudio di sonorità che esprime a pieno la voglia di giocare con generi musicali differenti che da sempre contraddistingue i due artisti.

Dopo un 2019 ricco di traguardi e soddisfazioni e dopo i successi raccolti insieme con i singoli “Twerk” e “Lento”, che ad oggi contano oltre 96 milioni di stream e svariate certificazioni, MAMBOLOSCO e BORO BORO tornano sulla scena con un album frizzante e originale, che risente dei colori, della vivacità e dell’entusiasmo di Barcellona, dove è stato ideato e registrato. “CALDO”, inoltre, è il risultato di un vero e proprio gioco di squadra che include anche alcuni tra gli artisti più interessanti del panorama musicale attuale, ancora tutti da svelare, che con il loro sound arricchiscono l’album rendendolo unico nel suo genere.

MAMBOLOSCO

William Miller III Hickman, questo il suo vero nome, è nato a Vicenza nel 1990 ma è cresciuto negli Stati Uniti, dove torna spesso per visitare la famiglia paterna. Dopo diversi singoli pubblica il suo primo disco “Arte” a settembre 2019. Un lavoro nato negli anni anche grazie al supporto del collettivo SUGO GANG, formatosi a Vicenza e con il quale MAMBOLOSCO ha non solo scritto, registrato e prodotto i brani ma ha curato anche tutto quello che riguarda il contorno dell’album, dalle foto alla grafica. MAMBOLOSCO ha collaborato con molti artisti del panorama urban italiano tra cui Tony Effe, Pyrex, Shiva, Enzo Dong e Boro Boro.

BORO BORO

Rapper torinese, all’anagrafe Federico Orecchia classe ‘96. Inizia la sua carriera nella musica a 17 anni fondando il collettivo Iskido Gang. Dopo diverso tempo passato a esibirsi nella scena hip hop underground e dopo essersi fatto notare per le sue doti da freestyler, è arrivato a collaborare con artisti come Shade e Oliver Green. A dare ulteriore visibilità a Boro Boro è la collaborazione con l’attaccante juventino Moise Kean nel brano “Drop The Money”, il cui teaser pubblicato su YouTube è diventato immediatamente virale (https://www.youtube.com/watch?v=40zKreCNrRs). Il 7 giugno 2019 Boro Boro ha pubblicato il singolo inedito “Lento” in collaborazione con MamboLosco, prodotto da Don Joe e pubblicato per GUNA Records. È stato il successo di “Lento” a portare l’artista all’attenzione dal grande pubblico. Dopo aver fatto il suo debutto nella Top50 della classifica FIMI, “Lento” ha scalato in poche settimane la chart dei singoli raggiungendo la posizione n.9. A questo si è aggiunta la Top5 di Spotify Italia, dove il brano è rimasto stabile per tutta l’estate e che dopo 3 mesi lo ha visto ancora in Top10. Due risultati questi che gli hanno permesso di ottenere il doppio Disco di Platino. Ad oggi il brano ha collezionato oltre 66 milioni di stream mentre il video di “Lento” ha totalizzato più di 26 milioni di visualizzazioni. Ad ottobre 2019 partecipa al singolo “Twerk” di MamboLosco (Disco d’Oro con oltre 30 milioni di stream). Il 2020 si apre con l’ingresso in major e la firma con Virgin Records (Universal Music Italia), con cui pubblica il singolo “Nena”, uscito il 10 aprile.

TRACKLIST

1. Fallo

2. Forte

3. Va Così

4. Mes Amis

5. Lindo

6. Me Gusta

7. Pesca

8. Twerk RMX

9. Lento RMX

10. Nena

11. Il passo

Link Ufficiali

MAMBOLOSCO

https://www.instagram.com/mambolosco_sugo/

https://www.youtube.com/channel/UCHx-NNq6cxQhHCNLJSIPPQQ

https://www.facebook.com/mambolosco

BORO BORO

https://www.instagram.com/boroboro35/?hl=it

https://www.youtube.com/channel/UCaT1FnG3LX8ZcRRcAL3YbTw

https://www.facebook.com/OfficialBoroBoro/