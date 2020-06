Bollate: Cena di tutti i colori

Per non interrompere la tradizionale Cena di tutti i colori che l’Assessorato alla Cultura e Pace e la Biblioteca organizzano da anni in Cantun Sciatin, sabato 13 giugno dalle ore 20 ne verrà sperimentata una nuova versione!

Ognuno dalle proprie case potrà poi partecipare allestendo il tavolo e il cibo come se fosse in piazza, inviando durante la serata foto, video, audio della cena in corso, con l’hastag #cenaditutticolori2020. Verranno ricondivise sui profili Instagram biblioteca_bollate e Facebook Biblioteca Bollate.

La cena sarà occasione per un gesto di solidarietà: si ricorda la possibilità di aiutare le famiglie in difficoltà attraverso l’iniziatica della Spesa Solidale, nei punti di raccolta presso la Coop di via Vespucci, Crai di via Magenta, Crai di via Giovanni XXIII, Carrefour di via Matteotti, Sigma di via Caduti Bollatesi ed Esselunga di Baranzate.

Una spesa per la cena, e una spesa per il carrello Solidale.

In attesa di poter riempire di nuovo la piazza!