Aretha Franklin: “NEVER GONNA BREAK MY FAITH”

E’ uscita venerdì 19 giugno, su etichetta RCA Records, RCA Inspiration e Legacy Recordings un’inedita versione del brano “Never Gonna Break My Faith” intepretata dalla regina del soul Aretha Franklin insieme al The Boys Choir di Harlem.

Scritta dal multipremiato cantautore Bryan Adams, la canzone, vincitrice di un Grammy Award, è stata pubblicata per la prima volta come colonna sonora del film “Bobby” (2006) in duetto con Mary J. Blige. Oltre 10 anni dopo, il testo della canzone risulta più toccante che mai