Una nuova rubrica ha preso avvio da oggi nel nostro giornale, chiamata “Ironicamente” e gestita da Monica Fleri.

Monica Fleri è nata in provincia di Milano anche se di origini siculo lucane di cui va molto fiera.

All’età di soli 4 anni inizia a studiare danza prima all’accademia Derivi di Nicoletta Bianchi e poi alla scuola Scultura di Letizia Ungarelli nella quale ha continuato a studiare fino all’età di 24 anni.

Nel 2004 realizza il suo sogno e trasforma la sua passione in professione grazie all’incontro con il Maestro newyorkese Angel Rodriguez detto Mr. RazzM’Tazz, icona portante della salsa e del mambo nel mondo.

Nel 2004 Monica si specializza e si diploma in balli caraibici livello oro alla FIPD (Federazione Italiana Professionisti Danza) per la quale partecipa come giudice in molti campionati italiani e mondiali di ballo. Tra i quali citiamo quelli di Bologna, Lituania ed Austria.

Insieme a Rodriguez gira l’Europa e l’ America insegnando classi di salsa, mambo, gestualità femminile e latin hustle nei più importanti congressi mondiali di balli caraibici tra cui uno dei più importanti il Congresso Mondiale della Salsa di Portorico

Contemporaneamente apre e gestisce la filiale italiana della RazzM’Tazz dance company.

La sua passione per il ballo la porta ad espandere i suoi orizzonti organizzando anche eventi importanti tra i quali il Milano bachata festival che conta 5 edizioni e la Latin Cruise insieme ad Attilio Giarda, Andrea Rattazzi e l’ agenzia Isola Bianca che fino ad oggi ne conta 9.

Ultimamente Monica insegna con la sua scuola di ballo RazzM’Tazz anche on-line. Donna dalle svariate passioni tra le quali anche canto e fotografia recentemente ha rispolverato una delle sue preferite che è quella della recitazione ed interpretazione iniziando a produrre alcuni video divertenti, nati scherzosamente nel periodo Covid-19