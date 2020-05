Momo Riva: ““Lockdown”

Uscito venerdì 15 maggio, “LOCKDOWN” (TdEproductionZ), il nuovo album di MOMO RIVA che contiene 16 dei 44 brani registrati in solitudine durante i due mesi di quarantena.

“Lockdown” è un disco in cui si alternano Pop, Alternative, Hip Hop e R&B mantenendo inevitabilmente l’attitudine funky di Momo Riva che, oltre a cantare, ha suonato tutti gli strumenti: chitarra, basso, batteria e synth.

«È stata per me come una missione registrare in questi due mesi di pandemia un brano al giorno – racconta Momo Riva – sono arrivato a 44 e ne ho scelti 16 da raggruppare in un album. Ogni mattina mi sono svegliato con l’entusiasmo e la curiosità di ascoltare a fine giornata cosa avrei ottenuto e mi sono sempre sorpreso del risultato. Una sfida con me stesso, una ricerca del suono e una voglia di tirare fuori ciò che avevo dentro da anni destreggiandomi tra i tanti strumenti del mio studio, componendo e suonando quotidianamente in base al mio umore».

Questa la tracklist di “Lockdown”: 1. Another Life, 2. All Alone, 3. Mission. 4. Trance, 5. Hot Days, 6. Get Away, 7. One Day, 8. Lonely Time, 9. Rebirth, 10. Every Mood, 11. Covid Life, 12. This Beat Is Strong, 13. Move, 14. Give Me Back The Time, 15. Nah Nah Nah, 16. Lockdown.