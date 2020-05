Luna: “Mi dispiace tanto”

“se non so farti ridere magari piango,

così mi cola il trucco e ti sembro un pagliaccio”

Da venerdì 29 maggio in radio e in digitale il nuovo singolo di Luna feat.Valerio Mazzei “Mi dispiace tanto”

Da venerdì 29 maggio sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Mi dispiace tanto”, il nuovo singolo di Luna feat. Valerio Mazzei, prodotto da Big Fish.

Il brano è una ballad intima dalle atmosfere inedite per la giovane rapper di origine sarde, che si allontana dal timbro urban dei suoi precedenti singoli dando prova di maggiore maturità e consapevolezza. Il mondo artistico di Luna si unisce a quello di Valerio Mazzei dando vita a una canzone intensa e malinconica, che racconta quanto è difficile affrontare la fine di una relazione per la quale si è dedicato tempo ed energia, spesso anteponendo la felicità del partner alla propria.

“Mi dispiace tanto”è valorizzato dall’inconfondibile firma di Big Fish, a cui è affidata la produzione, con cui Luna porta avanti un sodalizio nato subito dopo la sua partecipazione a “XFactor 2018”.

Luna, classe 2002, è una rapper e cantante sarda conosciuta al grande pubblico per la partecipazione a “XFactor 2018”, all’interno del team di Manuel Agnelli. Il suo inedito “Los Angeles” si è aggiudicato il disco di platino e ad oggi conta 17 milioni di streaming su Spotify e 18 milioni di visualizzazioni su YouTube. A inizio 2019, a poche settimane dalla fine del talent show, firma un accordo di management con Yalla Movement, nuova società che ha l’obiettivo di sviluppare la carriera di nuovi talenti fondata da Jake La Furia e Big Fish. In primavera pubblica il brano “Donna domani”, in collaborazione con Chadia Rodriguez, e a giugno presenta “Asia”, entrambi prodotti da Big Fish. In autunno Luna viene scelta per condurre “X Factor Daily 2019”, esperienza che le consente di mostrare la sua bravura e professionalità anche nelle vesti di presentatrice. Il 6 dicembre dello stesso anno pubblica il brano “Ansia2000”, con cui collabora per la prima volta con il rapper campano Enzo Dong.

Valerio Mazzei, romano classe 2000, è un punto di riferimento di quella che è definita “Generazione Z”. Coltiva fin da piccolo la passione per i video e per il web, dove tutto ha inizio quando, a soli sette anni, inizia a caricare contenuti sul suo canale Youtube, arrivando in poco tempo ad ottenere numeri incredibili. Con 1,16 milioni di iscritti, il suo canale oggi conta quasi 140 milioni di visualizzazioni complessive. La sua popolarità cresce negli anni sempre di più anche grazie alla sua amicizia e collaborazione con l’amico Sespo, con cui conia il nome “Valespo”. Il loro libro #VALESPO, diventa un vero e proprio caso editoriale balzando subito ai primi posti della classifica generale libri. Il 27 marzo 2020 debutta nel mondo della musica pubblicando il singolo “24 Ore”, un brano a cavallo tra pop e urban con cui racconta la storia di un amore contemporaneo. Il brano, ad oggi, conta più di 1,4 milioni di stream su Spotify.

