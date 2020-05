Il 15 maggio è su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Gio Evan, “Regali fatti a mano”, pubblicato su etichetta Polydor/Universal Music.

Giovanni Giancaspro, in arte Gio Evan, è un personaggio poliedrico: scrittore in primis e poi cantautore ha iniziato la propria carriera come artista di strada. Conosciuto al pubblico per i suoi libri di poesia e romanzi (“Cento Cuori Dentro”, “Ormai tra noi tutto è finito”, “Capita a volte che ti penso sempre”, “Passa a sorprendermi”), Gio ha cominciato a dedicarsi alla musica scrivendo canzoni, che sono state poi racchiuse in due album “Biglietto di solo ritorno” (2018) e “Natura Molta” (2019). I suoi spettacoli dal vivo da sempre caratterizzati dall’interpretazione di monologhi e poesia ora sono accompagnati anche dalla musica, in un’alternanza di canzone e recitazione.

“Regali fatti a mano” il nuovo singolo, che segue l’uscita del suo nuovo libro di poesie “Se c’è un posto bello sei te”, è un mantra più che una canzone – come spiega l’autore – una formula da ripetere come pratica meditativa. Avendo trasceso il concetto del tempo, ma non quello del ritmo, ho voluto che la mia nuova musica iniziasse dai valori intimi atemporali, quelle piccole azioni ieratiche come la pasta fatta in casa con nonna, il Natale in famiglia, gli attimi di vita che nessun tempo potrà mai portare via.

“Regali fatti a mano” è un ricordo e i ricordi sono interminabili, vibrano di spirito proprio, aleggiano nei venti della perennità, nessun orologio potrà mai fermare il tempo di chi ha sublimato il secondo per dedicarsi al ritmo dell’essere ora.