Gianna Nannini: lyric video di “Assenza”

Da sabato 2 maggio, è online il lyric video di “Assenza”, il nuovo singolo di GIANNA NANNINI attualmente in radio, estratto dall’ultimo album di inediti “LA DIFFERENZA” (Charing Cross Records Limited / Sony Music).

Link al video: http://www.youtube.com/watch?v=YJuEmVUCIXk .

Il lyric video in animazione è opera della celebre creative director britannica Charlotte Audrey (che ha lavorato anche con Ed Sheeran e One Direction) e descrive la nascita di un legame a distanza, attraverso un contatto che è solo digitale.

Durante l’edizione straordinaria del Concerto del Primo Maggio, Gianna Nannini si è esibita in un’emozionante performance dalla Terrazza Martini di Milano (prodotta da SBAM) con i brani “Notti Senza Cuore”, “Donne in Amore”, “Meravigliosa Creatura” e “Sei nell’anima” e ha presentato in anteprima il video di “Assenza”.

“La differenza” (Charing Cross Records Limited / Sony Music), è disponibile nei negozi tradizionali e sulle piattaforme digitali, in versione fisica (CD e vinile) e in digitale: https://SMI.lnk.to/La_Differenza.

Questa la tracklist dell’album: La differenza, Romantico e bestiale, Motivo feat. Coez, Gloucester Road, L’aria sta finendo, Canzoni buttate, Per oggi non si muore, Assenza, A chi non ha risposte e Liberiamo.

Dieci tracce «che bruciano di un fuoco puro e antico ma suonate in epoca digitale», come l’artista stessa le ha definite.