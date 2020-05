Asia Argento con ‘House Music All Life Long’ su Dice TV

Sul gusto di Asia Argento c’è poco da discutere. Ecco perché vale la pena non perdersi il suo Home Dj Set per una serata di “House Music All Life Long”, il due maggio in esclusiva per DICE TV.

“Sabato 2 maggio alle 18 farò una diretta live su dice.fm Intitolato ‘House Music All Life Long’, scrive Asia sul suo canale Instagram. “Le donazioni ricevute andranno al Sant’Egidio di Roma, associazione laica che si occupa delle persone ai margini della società sin dagli anni ‘60.”

Scarica la app DICE.fm, acquista il biglietto (gratuito o a offerta libera) e, quando il Dj set starà per iniziare, il tuo biglietto sarà disponibile nella app. Sarà anche possibile utilizzare il link che verrà inviato in email il giorno dell’evento.

DICE TV

DICE – la piattaforma di ticketing e discovery di musica dal vivo – è oggi anche DICE TV. Se sei stufo di ricevere tutti quei link, di dimenticarti degli spettacoli e di essere inondato da nuovi live streaming, DICE TV è il modo migliore di scoprire e trasmettere eventi online supportando artisti e creatori di contenuti nel portare efficacemente i loro spettacoli nelle case dei fan.