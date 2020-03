Torneo di golf ai meli in fiore a Lana (Bz)

Torneo di golf ai meli in fiore a Lana

4 aprile 2020

Lana, 4 marzo 2020 – Il Torneo di Golf “ai meli in fiore” si terrà a Lana il 4 aprile 2020 in occasione della Festa della Fioritura. Dalle 8 alle 22, sul green a 9 buche circondato dai meli in fiore e adatto ai golfisti di tutte le età e di tutti i livelli, i giocatori attivi potranno riprendere la stagione sportiva partecipando a questa competizione primaverile, che riserva interessanti premi:

Hole in One: soggiorno di una settimana per 2 persone;

Brutto (signori/signore): soggiorno in hotel di 3 notti;

Categoria-vincitore: soggiorno in hotel di 2 notti;

Categoria-secondo: soggiorno in hotel di 1 notte;

Nearest to the Pin: cesti regalo;

Longest Drive: cesti regalo.

I partecipanti al “Torneo ai meli in fiore” potranno gustare nel corso della gara tipici spuntini e rinfrescanti bevande. La giornata si concluderà con la premiazione e una cena con menu primaverile.

La prenotazione per partecipare al Torneo è da effettuarsi entro giovedì 2 aprile telefonando o scrivendo al Golf Club di Lana (tel. 0473/564696, info@golfclublana.it). Il costo dell’iscrizione è di 20€ (Greenfee non compreso nel prezzo; riduzioni previste per gli ospiti che alloggiano in uno dei partner-hotel).

Nella stessa giornata del Torneo, inoltre, si svolgerà, dalle 10.30 alle 15.00, l’Open Day Golf, una vera avventura per grandi e piccoli dai 6 anni in su. Una giornata di porte aperte per famiglie e interessati allo sport, in compagnia di maestri professionisti pronti a dare utili consigli tecnici. I ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno imparare giocando a conoscere questo sport nel Kids Challenge, raccogliendo preziosi punti per ricevere uno snack dolce o salato. Inoltre, mentre i ragazzi saranno impegnati nel Kids Challenge, gli adulti potranno fare un giro del campo da golf su una Golfcar, accompagnati da esperti professionisti.

Per informazioni e prenotazioni sul Torneo ai meli in fiore contattare il Golf Club di Lana “Gutshof Brandis” al numero telefonico 0473/564696 o all’indirizzo e-mail info@golfclublana.it.

Per l’Open Day Golf e curiosità sul territorio contattare l’Associazione Turistica di Lana e dintorni: Tel. 0473/561770, visitlana.com.