Senhit all’Eurovision Song Contest 2020

“Freaky!” è il singolo che SENHIT porterà all’Eurovision Song Contest 2020 in rappresentanza di San Marino! È stato scelto durante la digital battle che si è conclusa ieri sera, domenica 8 marzo, e che ha coinvolto il grande pubblico eurovisivo registrando oltre 200.000 utenti unici provenienti da tutto il mondo, in particolare da Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Polonia e Russia, e 31.486 voti complessivi.

Da oggi, lunedì 9 marzo, “Freaky!” è disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming.

Prodotto da Gianluigi Fazio e scritto dallo stesso Fazio con gli hit maker danesi Henrik Steen Hansen & Nanna Bottos, è un singolo con una forte carica electro pop e un groove funky, che lo rendono molto attuale e in linea con il percorso artistico di Senhit, una celebrazione della libertà di vivere fuori dagli schemi, senza preoccuparsi dei pregiudizi.

In un momento come l’attuale, difficile per tutto il mondo e nel quale la libertà personale viene necessariamente limitata per il bene dei singoli e della comunità, “Freaky!” e il relativo video – con i suoi colori e la sua vitalità, con i suoi simboli di rinascita e di ribellione – rappresentano anche un grido di rivolta verso la tristezza e la monotonia trasmettendo il messaggio che le nostre anime devono rimanere libere e, se non possiamo farlo fisicamente noi, sarà la musica ad attraversare tutte le frontiere e ad unirci, senza distinzioni di alcun genere.

Oggi è uscito in digital download e sulle principali piattaforme streaming anche “Obsessed”, il brano arrivato secondo nella digital battle, pur riscontrando a sua volta moltissimi consensi.