#Ramecasa (#iorestoacasaconvoi) è l’iniziativa dei due palermitani in questi giorni di emergenza per il Coronavirus: ogni sera alle 21:00 Claudio Terzo, voce della band Tre Terzi, e la sua compagna Chiara Mascellaro, finalista italiana della Patròn Perfectionists Cocktail Competition 2019, si collegano in diretta su Facebook, intrattengono e interagiscono con il pubblico con musica live e con istruzioni per preparare cocktail e bere bene e responsabilmente a casa.

Durante i live è possibile effettuare donazioni agli Ospedali palermitani Policlinico e Cervello.

“Questi appuntamenti, arrivati alla serata n.12 (per un totale di circa 50 mila visualizzazioni e una punta di 1.200 persone connesse in diretta), cercano di farvi scordare questi momenti estremamente difficili davanti un cocktail e un po’ di buona musica – racconta Claudio -. Non stiamo facendo nulla di nuovo rispetto a quello che facevamo prima. Siete voi a essere cambiati, a sentirvi più vicini, creando durante le dirette un clima quasi familiare, come se fossimo una comunità che ha semplicemente voglia di esserci e partecipare, senza pensieri. Questo periodo sta facendo venire fuori le personalitá di tutti e la nostra è questa. Vogliamo stare con voi, vogliamo vincere con voi, con i pomodori e le carote come antivirus (o vairus) della paura. Stasera sarà la tredicesima diretta #ramecasa e oggi come sempre si suona e si preparano cocktail all’insegna della spensieratezza, con un bel pó d’ansia nel cuore che se ne va a quel paese.”