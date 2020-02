Teatro Celebrazioni Bologna: aggiornamento attività

Teatro Celebrazioni

Aggiornamento attività teatrale

Il Teatro Celebrazioni comunica gli aggiornamenti sugli spettacoli sospesi dal 24 febbraio al 1° marzo 2020 in seguito all’ordinanza emanata domenica 23 febbraio 2020 dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dal Ministro della Salute Roberto Speranza per contrastare la diffusione del Coronavirus.

– Lo spettacolo Gagmen. I fantastici sketch con Lillo e Greg, in programma dal 28 febbraio al 1° marzo, è stato riprogrammato dal 5 al 7 maggio 2020 (tutte e tre le repliche sono fissate alle ore 21.00).

– Lo spettacolo Vivaldiana della Spellbound Contemporary Ballet, in programma giovedì 27 febbraio, è stato annullato, poiché non è stato possibile effettuarne la riprogrammazione. Sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti attraverso i canali di vendita con cui si è effettuato l’acquisto entro e non oltre martedì 31 marzo 2020.

Il Teatro Celebrazioni terrà in costante aggiornamento il pubblico attraverso info line negli orari di apertura della biglietteria, sito web e pagine social al fine di informarlo riguardo alla regolare ripresa dell’attività teatrale.

Per informazioni: www.teatrocelebrazioni.it | info@teatrocelebrazioni.it | 051.4399123

La biglietteria del Teatro è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00.