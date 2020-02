Edilizia scolastica: oltre 5mila richieste di manutenzione

Edilizia scolastica. In 4 mesi oltre 5mila richieste al numero verde di MM: 2.271 interventi già chiusi, 1.191 in corso, 3.531 sopralluoghi effettuati

Altre cento opere svolte dal Nucleo di intervento Rapido del Comune

Milano, 12 febbraio 2020 – Sono 5.050 le richieste arrivate al numero verde di MM per interventi nelle scuole pubbliche di competenza del Comune di Milano dal momento della sua attivazione, lo scorso 10 settembre, fino al 31 dicembre 2019.

Queste cinquemila richieste (di cui 1.385 non di competenza di MM) hanno portato a 3.531 sopralluoghi effettuati dai direttori operativi della società e alla chiusura di 2.271 interventi, a cui si aggiungono 1.191 casi in cui è in corso l’ordine dei lavori, ovvero è stato già avviato l’iter del lavoro da realizzare in base alla priorità.

È il quadro che emerge dall’analisi dei dati delle segnalazioni pervenute al numero verde di MM nato per far fronte alla necessità di indicare in maniera efficace i problemi e chiedere interventi di manutenzione ordinaria.

Tutti i referenti dei plessi scolastici possono infatti chiamare il numero verde attivo dalle 7 alle 20 dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 16 il sabato.

Partendo dal macro numero, si scopre che al primo posto dei ticket di intervento aperti, 1.402 sono riferibili a interventi nel settore edile, 1.128 sono invece richieste per lavori ai serramenti, mentre 1.005 per il sistema idraulico. A seguire si trovano 713 chiamate per il sistema elettrico e 443 per problemi al riscaldamento.

Il mese con il maggior numero di telefonate in entrata è stato ottobre (1.379). Nella classifica delle necessità rilevate nelle scuole, il mese di dicembre, con 916 richieste, supera comunque settembre con 557 segnalazioni pervenute.

A questi numeri si aggiungono le richieste del mese di gennaio, complessivamente 1.189, con 608 sopralluoghi già effettuati e 282 interventi chiusi.

Da metà febbraio sarà reso disponibile un database su cui confluiranno tutte le informazioni relative agli interventi manutentivi, il cui scopo è razionalizzare l’organizzazione dei lavori e facilitare la comunicazione con tutti i soggetti interessati. A tutti i responsabili dei plessi scolastici arriveranno settimanalmente via email i report sullo stato della segnalazione da loro evidenziata.

Con l’entrata in servizio delle tre nuove aziende per la manutenzione ordinaria delle scuole, prevista per marzo, e con circa 50 nuovi operai specializzati, l’obiettivo è quello di smaltire le emergenze e riuscire ad avere una programmazione ordinata degli interventi nel giro di qualche mese.

Un importante aiuto arriva anche dal Nucleo di Intervento Rapido del Comune di Milano che in questi mesi ha realizzato oltre un centinaio di opere, intervenendo nei casi in cui si riscontrava la necessità di una risoluzione immediata.