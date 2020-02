Bollate: riaprono i servizi comunali

Bollate. Riaprono al pubblico, solo su appuntamento, i servizi comunali

Riaprono da lunedì 2 marzo 2020 i servizi comunali. Si ritornerà a ricevere i cittadini, solo su appuntamento via mail o telefonico, negli spazi e sportelli appositamente predisposti al piano terra della sede di piazza Aldo Moro e al Comando di Polizia locale. È quanto previsto dall’Ordinanza 19/2020 del Sindaco che annulla e sostituisce la precedente.

Ecco i numeri da contattare per appuntamento:

• Sportello Polifunzionale, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Protocollo: 02.35005/541/547/362

• Polizia Locale e Protezione Civile: 02.35005431 per lo sportello amministrativo e 02.35005439 per lo sportello verbali; email: polizia.municipale@comune.bollate.mi.it

• Servizi Sociali, Educativi e Prima Infanzia. Si possono contattare i seguenti numeri: Servizio Sociale: telefono 02.35005568; Politiche Abitative: telefono 02.35005392; Prima Infanzia: telefono 02.35005487

• Edilizia Privata e Urbanistica. Si riceveranno i professionisti su appuntamento a mezzo sistemi informatici (Skype o Google); per i cittadini a mezzo telefonico e via mail: telefono: 02.35005238; email: in base ai settori, edilizia.privata@comune.bollate.mi.it o urbanistica@comune.bollate.mi.it. I giorni di ricevimento sono: il martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00; il giovedì dalle 8.30 alle 12.30.

• Suap. Si riceveranno i professionisti su appuntamento a mezzo sistemi informatici (Skype o Google); per i cittadini a mezzo telefonico e via mail: telefono: 02.35005490, email: suap@comune.bollate.mi.it .I giorni di ricevimento sono: martedì dalle 9.00 alle12.30 e il giovedì dalle 9.00 alle 12.30.

• Commercio. Si riceveranno i cittadini solo su appuntamento telefonico allo Sportello polifunzionale (una sola persona per volta), il martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00. Per fissare gli incontri, telefono 02.35005418.

• Accesso atti. In seguito alla richiesta, si riceverà il cittadino contattato telefonicamente dal nostro servizio, per visionare le pratiche in uno spazio dedicato (una sola persona alla volta).

• Cultura. Telefono 02.35005/501;

• Sport e Tempo Libero. Telefono 02.35005/288.

• Pubblica Istruzione. Telefono 02.35005/563.

• Lavori Pubblici. Telefono 02.35005/210/222.

• Sostenibilità Ambientale. Telefono 02.35005251/250/488.

• Demanio, Patrimonio e Catasto. Contattare i seguenti numeri: TARI: telefono 02.35005307/319/256; IMU: telefono 02.35005260/258/257/494; Catasto: telefono 02.35005394/549 (sportello piano terra, prossima settimana aperto martedì e giovedì); Patrimonio: 02.35005261/215 (fascia oraria preferibilmente 8.30-9.30, 15-16 martedì pomeriggio).

• Ragioneria e Provveditorato acquisti. Telefono 02.35005323.

• Segreteria Generale. Telefono 02.35005/570;

• Segreteria Sindaco. Telefono 02.35005456

• Servizio Messi comunali. Telefono 02.35005370.

• Ufficio Personale. Telefono 0235005566.

• Per informazioni – Sportello del cittadino. Telefono 02.35005547/541

Resteranno chiuse al pubblico le strutture diurne rivolte ai disabili e ricomprese nelle “Unità di Offerta Sociale”, in linea con la chiusura delle “unità d’offerta sociale” rivolte alla prima infanzia già disposto con ordinanza del 23.2.2020 del Ministero salute e Regione Lombardia.

Per tutti gli altri servizi e attività (manifestazione e iniziative di qualsiasi natura, eventi e attività di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso; nidi servizi educativi e scuole, musei, cinema e teatri, esercizi commerciali e mercati settimanali) si deve fare riferimento alle direttive adottate dal Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia emanate con l’ordinanza n. 2 del 23.02.2020 e aggiornate dalle successive integrazioni.