Spirit de Milan: “Cantapittori”, Andrea Mingardi- Ivan Cattaneo

Nuovo appuntamento con i Rock Files Live! di LifeGate Radio in programma mercoledì 29 gennaio allo Spirit de Milan (via Bovisasca, 59 – ingresso libero, iscrizione sul form).

Ospiti di Ezio Guaitamacchi per la serata “Cantapittori”, due artisti che fanno parte della storia della musica italiana, personaggi poliedrici e versatili, accomunati da una grande passione per la pittura.

Dalle 22:30 Andrea Mingardi presenta “Ho Visto Cose Che…”, il vinile del suo ultimo disco ricco di qualità, sentimento e valori universali in cui mescola jazz, soul, rock, blues e ballad. Sul palco anche Ivan Cattaneo, che mostrerà la sua inconfondibile verve e il suo talento di performer attraverso una selezione dei suoi successi degli anni ’80.

Sarà sempre lo Spirit de Milan a far da cornice agli artisti di Rock Files Live!, con la sua atmosfera sincera della vecchia Milano, tra musica, canzoni e dialetto: quella jazz degli anni del proibizionismo americano o l’atmosfera del Derby dove nasceva il cabaret a Milano.

Un locale capace di offrire ogni sera un’esperienza unica e diversa, dalle serate Ye Ye anni settanta alla milonga classica in stile Buenos Aires, tutto tra buon cibo e cocktail di altissimo livello.

Parole e musica dei protagonisti verranno registrate e riproposte in onda su LifeGate Radio (in FM in Lombardia, Piemonte e Liguria) online e in anteprima on demand su Spreaker, Spotify e sulle altre piattaforme di streaming.