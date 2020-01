Sanremo: Gabbani in gara con “Viceversa”

Francesco Gabbani alla 70° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Viceversa” con l’arrangiamento degli archi firmato da Matthew Sheeran

Il brano sarà contenuto nel nuovo disco che uscirà il 14 febbraio. Annunciate le date del tour instore

Francesco Gabbani torna sul palco dell’Ariston per la terza volta dopo aver vinto nel 2016 con “Amen” nella sezione nuove proposte e nel 2017 con “Occidentali’s Karma” e si presenta con “Viceversa” un brano intimo ed intenso con l’arrangiamento degli archi curato da Matthew Sheeran, compositore classico con all’attivo diverse collaborazioni e fratello del cantautore multiplatino Ed.

La musica di “Viceversa” è stata composta da Francesco Gabbani e il testo scritto dallo stesso Gabbani con la collaborazione di Pacifico. Il brano uscirà nelle radio e su tutte le piattaforme digitali subito dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston e sarà in vendita in esclusiva Amazon da venerdì 7 febbraio nel formato vinile 45giri a tiratura limitata, già disponibile in pre-order.

“Viceversa” sarà anche il titolo del nuovo album, che conterrà il brano sanremese, e cheuscirà venerdì 14 febbraio per BMG sulle piattaforme digitali, in vinile e in due differenti formati CD: Standard Version (1/2 booklet Giallo) e una Deluxe Version (Extraformato fotografico). L’album è un inno alla condivisione e all’abbandono dell’individualismo. E’ questo il filo conduttore che Francesco Gabbani ha cucito addosso al suo nuovo lavoro, che rappresenta il tentativo di interpretare il complesso rapporto tra l’individuo e la collettività, perno fondamentale nell’esistenza di ognuno di noi. A differenza del precedente album “Magellano”, in cui comun denominatore tra i vari brani era il viaggio, in “Viceversa”l’artista preferisce lasciare ampio spazio all’interpretazione soggettiva di chi ascolta. Ogni brano diventa così l’occasione per mettersi in discussione e decifrare il proprio equilibrio all’interno della società: “Chi sono io? Come mi vedono gli altri?”. Ecco quindi che questi interrogativi diventano un percorso, ma non certo a senso unico, bensì di andata e di ritorno: un’osservazione che prima è interiore, poi si rivolge verso la collettività. O viceversa.

Subito dopo l’uscita del disco, Gabbani terrà un tour instore. Di seguito il calendario degli appuntamenti:

14 febbraio, Torino, Mondadori, ore 17.30

15 febbraio, Carrara, Teatro Animosi, ore 15.30

17 febbraio, Milano, Mondadori Duomo, ore 17.30

18 febbraio, Padova, Feltrinelli, ore 18.00

19 febbraio, Bologna, Mondadori, ore 17.30

20 febbraio, Roma, Discoteca laziale, ore 18.00

21 febbraio, Chieti, Centro Commerciale Abruzzo, ore 17.30

22 febbraio, Napoli, Feltrinelli, ore 17.00

23 febbraio, Valmontone (RM), Valmontone Outlet, ore 16.00

24 febbraio, Firenze, Feltrinelli Red, ore 18.00

25 febbraio, Genova, Feltrinelli, ore 18.00

26 febbraio, Catania, Feltrinelli, ore 18.00

27 febbraio, Palermo, Feltrinelli, ore 18.00