Piero Angela e Alberto Luca Recchi

Uno show inedito, tra racconti e immagini mozzafiato, un viaggio tra le curiosità e le meraviglie degli Oceani con due interpreti d’eccezione come Piero Angela, divulgatore per antonomasia e Alberto Luca Recchi esploratore e fotografo del mare, protagonista delle prime spedizioni nel Mediterraneo alla ricerca di squali e balene, l’unico italiano ad aver realizzato un libro fotografico per il National Geo- graphic.

I due protagonisti hanno scritto tre libri sul mare insieme ad Alberto Angela. La data di Milano vedrà la speciale partecipazione di Giancarlo Giannini, un artista che ha prestato la sua voce a tantissimi attori di fama mondiale, che ha fatto la storia del cinema e del teatro italiano e che eccezionalmente sul palco del Teatro Arcimboldi di Milano darà voce anche a quel mondo “muto”, silenzioso, che è il mare.

La condzione è affidata nelle mani di Pino Strabioli, con cui gli spettatori potranno scoprire le meraviglie e le fragilità del mare, un secondo paradiso ancora inesplorato che rischiamo di perdere prima ancora di averlo conosciuto. Ad accompagnare al pianoforte immagini, video e parole, lo straordinario talento del pianista e cantautore Enrico Giaretta.

Dopo Milano lo show tornerà a Roma il 4 aprile all’Auditorium Conciliazione.

