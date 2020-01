Noel Gallagher: nuovo singolo

Noel Gallagher High Flying birds

È uscito il nuovo singolo

“Blue moon rising”

La title track dell’atteso Ep in arrivo il 6 marzo 2020 disponibile anche il video musicale con gli attori Jack O’Connell e Gala Gordon

Milano, 31 gennaio 2020. Noel Gallagher e Gli High flying Birds hanno pubblicato “Blue Moon Rising”, il nuovo singolo che è anche la title track dell’atteso EP in arrivo venerdì 6 marzo 2020.

Da ieri è disponibile anche il video musicale del singolo (https://youtu.be/06sCT1WsZFw) che vede la partecipazione dell’attore Jack O’Connell e dell’attrice e modella Gala Gordon.

Sul singolo Noel Gallagher ha raccontato:

“Come capita di combinare le influenze dei Metallica, dei The Jesters Of Malice, Mantovani, di Robinson Crusoe così come quelle di Bob Marley AND The Wailers è davvero una cosa che va oltre me… oh, e comunque non si tratta di City”.

È disponibile da ieri anche il video del brano dai toni dance “Blue Moon Rising”, che vede la partecipazione di Jack O’Connell e di Gala Gordon. Girato alla London’s Scala e diretto da Dan Cadan e Scully, il video racconta di giochi di potere, è carico di drammaticità, di sfumature anni ’70 e di bagliori cinematografici. Dan e Scully hanno diretto anche i precedenti video estratti dagli EP di Noel Gallagher e gli High Flying Birds.

Il nuovo singolo è estratto dall’EP “Blue Moon Rising” in uscita venerdì 6 marzo 2020 ed è già disponibile per il pre-order (https://nghfb.lnk.to/epbmrpr). L’EP conterrà anche i nuovi singoli pubblicati recentemente come “Wandering Star”, così come i remix della title track. L’EP sarà disponibile anche in vinile in edizione limitata.

Questa la tracklist completa dell’EP:

Blue Moon Rising

Wandering Star

Come On Outside

Blue Moon Rising (The Reflex Revision)

Blue Moon Rising (7” Mix)

È stata annunciata da poco anche una serie di nuove date live in Inghilterra previste per marzo 2020. La band suonerà per due serate nella città di Noel, Manchester, sul palco dell’O2 Apollo il 24 ed il 25 marzo.

Noel Gallagher e gli High Flying Birds suoneranno anche nella prestigiosa Royal Albert Hall di Londra il 27 marzo, partecipando alla serie di concerti di beneficenza della “Teenage Cancer Trust” che si terrà in quella settimana. (Tutte le informazioni sui concerti qui: noelgallagher.com/live).

Sono state annunciate anche altre date per il 2020, incluso uno show all’Hampstead Heath di Londra e una performance da headline al Bristol Canon’s Marsh Amphitheatre.

Queste le date:

24 Marzo O2 Apollo, Manchester

25 Marzo O2 Apollo, Manchester

27 Marzo Royal Albert Hall for Teenage Cancer Trust, Londra

18 Giugno Thetford Forest, Suffolk

19 Giugno Cannock Chase Forest, Staffordshire SOLD OUT

21 Giugno Kenwood House, Londra

24 Giugno Bristol Sounds, Bristol (headlining)

26 Giugno Sherwood Pines, Nottinghamshire