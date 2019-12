Le Larve: “Ho visto la Madonna”

“Ho visto la Madonna” è il nuovo singolo de LE LARVE, dall’8 dicembre su tutte le piattaforme digitali su etichetta Polydor/Universal Music.

Come è nello stile di Jacopo Castagna (LE LARVE), l’idea di pubblicare il singolo “Ho visto la Madonna” il giorno dell’8 dicembre è volutamente canzonatoria, ma senza nessun riferimento religioso.

Ho visto la madonna è una traccia infame. Infame per il finale, infame per il cinismo con cui il narratore descrive i personaggi, infame perché non prende posizioni, non esprime giudizi, ma prende comunque in giro diverse categorie. Infame perché è un pezzo punk rock senza ritornello e nel 2019 sei infame a fare una traccia punkrock, spacciarla come indie e uscire sotto una major.

(LE LARVE)