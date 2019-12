Da oggi, venerdì 6 dicembre, sono online il nuovo brano e il video di HARRY STYLES, “ADORE YOU”, estratto dall’attesissimo album di inediti “FINE LINE”, in uscita il 13 dicembre.

Il video, diretto da Dave Meyers, è visibile al seguente link: https://youtu.be/yezDEWako8U

Il video è ambientato nell’isola immaginaria di Eroda, la misteriosa location che ha fatto molto parlare durante questa settimana a causa della comparsa online del sito www.visiteroda.com, in cui si presentava l’isola come una meravigliosa possibile destinazione per un viaggio. La curiosità dei fan ha portato gli hashtag #Eroda e #SailToEroda al numero 1 dei Trending Topics mondiali di Twitter.

“FINE LINE”, che arriva a due anni di distanza dal suo omonimo album di debutto solista intitolato “Harry Styles” (certificato PLATINO in Italia), sarà disponibile in versione CD, vinile e digitale (già in pre-order al seguente link: https://SMI.lnk.to/fineline)

L’album, composto da 12 brani inediti, contiene anche il singolo “LIGHTS UP”, già in radio e in digitale, che conta 172 milioni di stream nel mondo.

Harry Styles ha annunciato il tour mondiale “LOVE ON TOUR”, al via nel 2020, con due date live in Italia: il 15 maggio al PALA ALPITUR di TORINO e il 16 maggio all’UNIPOL ARENA di BOLOGNA!

King Princess sarà ‘special guest’ in Europa durante i concerti dal 15 aprile al 31 maggio, la cantautrice Jenny Lewis fungerà da supporto nelle tappe americane e canadesi (dal 26 giugno al 5 settembre) e l’artista giamaicana Koffee aprirà gli show in Messico (dal 29 settembre al 3 ottobre).