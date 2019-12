“Chilometri”- singolo di Jack James

Mercoledì 11 dicembre il cantautore vicentino JACK JAMES presenterà live al Rock’n Roll di Milano (Via Giuseppe Bruschetti,11) il suo ultimo singolo “CHILOMETRI” (feat. Manuella), disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download, e altri brani dal suo repertorio come “Eva Kant”, “Capo Branco” e “Lunatico”.

«“Chilometri” è una metafora di vita – racconta Jack James – Tutti noi ci concentriamo su un traguardo ipotetico, corriamo così tanto da perderci gran parte delle gioie e delle delusioni per strada, senza renderci conto che, dal momento in cui veniamo alla luce, il nostro sole ha già iniziato a tramontare».

Il brano è la prima collaborazione di Jack James con la cantante Manuella e nasconde, tra le metriche hip-hop e il ritmo incalzante, il reale significato che il testo vuole comunicare: la condizione in cui si trovano le nuove generazioni, che vivono affaticandosi per raggiungere i propri traguardi il più velocemente possibile, ma che spesso non riescono a vedere la felicità che già li circonda. Il video del brano è online al seguente link (youtu.be/54-9tfl2r50).