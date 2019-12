Dalla Bardot alla Roberts, ecco le donne del modello analogico

Prediligi coccolare il tuo uomo ma sei anche realistica e risoluta? Allora sei del tipo Marylin Monroe. Ami essere autoritaria e vai in conflitto con altre donne? Allora sei del tipo Audrey Hepburn. L’ideatore di SpeedDate.it offre ora gratuitamente sia alle donne che agli uomini un test online per scoprire la propria tipologia sul portale www.animaselect.it.

«Otto sono le possibili tipologie emotive per ciascuno dei due sessi» spiega Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedDate.it, il portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e tanti potenziali partner, e di SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi per single e di gruppo.

Per scoprire la propria tipologia emotiva ed anche la propria compatibilità con l’altro sesso basta fare il TAP (test analogico della personalità) ideato dallo psicologo Stefano Benemeglio, consulente di moltissime stelle del mondo dello spettacolo, da Maurizio Costanzo alle grandi star di Hollywood, e proposto ora gratuitamente online sul portale www.animaselect.it. ideato da Gambardella per diffondere maggiormente la conoscenza di queste discipline e per facilitare il «match» tra persone altamente compatibili per una relazione.

Così Anima Select ha rivoluzionato il mondo degli incontri avvalendosi delle tecniche scientifiche dell’«abbinamento emotivo» ed ideando un sistema di riferimento per ciascuna tipologia.

Ma quali sono questi tipi? Il primo tipo è Cleopatra, forte e sicura di sé ma anche seducente e affascinante. Solo apparentemente fredda e con lato dolce. Più che l’avere qualcosa preferisce desiderarla e predilige i confronti sereni.

Secondo è il tipo Julia Roberts, una donna protettiva dal carattere mansueto ma sicura di sé, che ama prendersi cura del suo amore. È una grande sognatrice che pondera bene ogni scelta. Ma l’entusiasmo per l’oggetto del desiderio svanisce appena ne entra in possesso.

Terzo tipo è Brigitte Bardot, sensuale e femminile ma con un carattere fortissimo. Per questo occupa posizioni di leadership in campo privato ed in campo professionale. Le piace molto attrarre l’attenzione del suo uomo su di sé.

Quarto modello è Marylin Monroe, una donna che vuole coccolare costantemente il suo uomo ma che allo stesso modo vuole ricevere attenzioni. É una donna molto determinata a cui non piace sognare, preferisce agire.

Quinto è il tipo Audrey Hepburn. Sempre in conflitto con altre donne, predilige essere al centro di ogni decisione e vuole sempre entrare subito in possesso delle cose che desidera.

Sesto tipo è Coco Chanel, amante della cura dei dettagli e sempre pronta ad aiutare. È a suo agio nell’interazione con gli uomini ed in difficoltà a gestire i suoi rapporti con altre donne. Diffida però dai giudizi, ma accetta di buon grado i consigli.

Settimo è il tipo Jacqueline Kennedy, sempre d’accordo con le altre donne ed in conflitto con gli uomini. Le piace il possesso delle cose e non aspettare mai a lungo per averle. È una donna convincente, ma sogna un partner che le tenga testa.

Ottava donna è Maria Callas, forte e self-confident. Ama essere sempre al top ed è in competizione con gli uomini. Si lega a partner che le diano sicurezza e stabilità. È una donna concreta che vuole ottenere subito ciò che desidera.

«La vita e le esperienze hanno portato ciascuno di noi ad appartenere ad una ben precisa tipologia emotiva, scoprendola è possibile addentrarsi meglio dentro se stessi, imparare a fare dei propri tratti caratteriali dei punti di forza e capire qual è la chiave comunicativa da adottare per uscire vincente da ogni situazione della vita» spiega Giuseppe Gambardella, ideatore e ceo di Anima Select.

«Sulla base di queste esperienze, Anima Select crea coppie con un altissimo tasso di successo, perché stare bene in coppia significa avere una persona che combacia bene con noi anche emotivamente» puntualizza Roberto Sberna, general manager di Anima Select.