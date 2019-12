Comunicato chiusura Milano Serravalle SpA

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia e impianto di illuminazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 7 Gennaio alle ore 06:00 di Mercoledì 8 Gennaio 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.494 provenienze Vigevano e MI-Lorenteggio (Km 13+901) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo Cusago / MI-Baggio (Km 10+580) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

– Dalle ore 22:00 di Martedì 7 Gennaio alle ore 02:00 di Mercoledì 8 Gennaio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Rozzano-Quinto de’ Stampi (Km 23+820) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

– Dalle ore 02:00 alle ore 06:00 di Mercoledì 8 Gennaio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Rozzano-Quinto de’ Stampi (Km 23+820) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 8 Gennaio alle ore 02:00 di Giovedì 9 Gennaio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Rozzano-Quinto de’ Stampi (Km 23+820) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368) per la successiva uscita da carreggiata sud.

– Dalle ore 02:00 alle ore 06:00 di Giovedì 9 Gennaio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Rozzano-Quinto de’ Stampi (Km 23+820) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.412 Val Tidone (Km 26+249) per la successiva uscita da carreggiata nord.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 9 Gennaio alle ore 06:00 di Venerdì 10 Gennaio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Rozzano-Quinto de’ Stampi (Km 23+820) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 9 Gennaio alle ore 06:00 di Venerdì 10 Gennaio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (Km 20+366) in uscita per Genova da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368) per la successiva uscita da carreggiata nord.

– Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Venerdì 10 Gennaio 2020, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) nella tratta compresa tra lo svincolo Pero-Fiera (km 3+050) e l’Interconnessione A50-A8 (Km 0-300). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 in entrata da Venezia per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Autostrada A8-A9 attraverso gli itinerari autostradali prestabiliti (Raccordo Fiera Milano).

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 10 Gennaio alle ore 06:00 di Sabato 11 Gennaio 2020, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Rozzano Est (Km 24+485) in carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la precedente Area di Servizio San Giuliano Est (Km 29+430) e la successiva Assago Ovest (Km 18+720) presenti sulla medesima tratta e direzione.

– Dalle ore 22:00 di Sabato 11 Gennaio alle ore 02:00 di Domenica 12 Gennaio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+386) dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (Km 20+366).

– Dalle ore 02:00 alle ore 06:00 di Domenica 12 Gennaio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+386) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+386) dalla medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Quinto de’ Stampi (Km 23+820).