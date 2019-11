Taylor Swift – disponibile da oggi “Lover (remix)”, feat. Shawn Mendes

Esce in radio, in digitale e in streaming “Lover (remix)” featuring Shawn Mendes, una versione inedita del singolo di Taylor Swift, in cui la voce della popstar si fonde con quella dell’artista canadese Shawn Mendes.

La collaborazione sulle note di “Lover (remix)” nasce dallo splendido rapporto tra i due artisti, Taylor Swift si dichiara grande fan di Shawn Mendes e del suo stile di scrittura e lo considera l’artista perfetto per aiutarla a trasformare la romantica ballad in un duetto. Grazie ai suoi versi, Shawn Mendes aggiunge un tocco personale al brano, arricchendolo e conferendogli un nuovo punto di vista, un’inedita lettera d’amore, che si intreccia alla perfezione con le parole di Taylor Swift.

Il singolo originale “Lover” – che conta oltre 161,8 milioni di streaming su Spotify e il cui videoclip ha collezionato oltre le 78,6 milioni di views su YouTube – è contenuto nell’omonimo album di successo internazionale, uscito lo scorso 23 agosto.

“Lover” è il settimo progetto discografico di Taylor Swift. Oltre al formato standard, sono disponibili quattro versioni deluxe, ognuna delle quali include una serie di contenuti esclusivi presi dai diari personali della cantante, lyrics scritte a mano e foto d’archivio, e una deluxe boxset. Dal 15 novembre, inoltre, sarà disponibile il doppio vinile colorato blu e rosa.

La raccolta dei 18 brani è stata anticipata dai singoli “Me!”, in collaborazione con Brendon Urie dei Panic! At the Disco, che a oggi conta oltre 279 milioni di views su YouTube e quasi 318,7 milioni di streaming su Spotify, e “You Need To Calm Down”, che ha raggiunto oltre 264,8 milioni di stream su Spotify e 158 milioni di views su YouTube. Il video del singolo vede la partecipazione di Katy Perry, Serena Williams, Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, Bobby Berk, Billy Porter, Ciara, RuPaul, Jesse Tyler Ferguson, Justin Mikita, Adam Lambert, Todrick Hall, Hayley Kiyoko, Adam Rippon, Chester Lockhart, Dexter Mayfield, Hannah Hart, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness e Tan Franc, e concorre all’ambito titolo di “Video of the Year” ai Video Music Awards 2019, per i quali Taylor Swift ha ricevuto anche altre 9 candidature in altrettante categorie, rivelandosi, insieme ad Ariana Grande, l’artista con il maggior numero di nomination in questa edizione.

Il testo di Lover Remix

Scritto da Taylor Swift, Shawn Mendes e Scott Harris

We could leave the Christmas lights up

‘Til January

This is our place, we make the rules

And there’s a dazzling haze

A mysterious way about you, dear

Have I known you 20 seconds or 20 years?

Can I go where you go?

Can we always be this close?

Forever and ever

Take me out

And take me home

You’re my, my, my, my…

Lover

We could light a bunch of candles and dance around the kitchen, baby

Pictures of when we were young

Would hang on the wall

We would sit on the stoop

I’ll sing love songs to you when we are eighty

See I finally got you now honey

I won’t let you fall

Can I go where you go?

Can we always be this close?

Forever and ever

Take me out

And take me home

You’re my, my, my, my…

Lover

Ladies and gentlemen

Will you please stand

With every guitar string scar on my hand

I take this magnetic force of a man

To be my lover

Look in my eyes, they will tell you the truth

The girl in my story, has always been you

I’d go down with the Titanic, it’s true

For you…

Lover

And you’ll save all your dirtiest jokes

For me

And at every table, I’ll save you a seat

Lover…

Can I go where you go?

Can we always be this close?

Forever and ever

Take me out

And take me home

You’re my, my, my, my…

Oh you’re my, my, my, my…

Darling you’re my, my, my, my…

Lover

Taylor Swift, vincitrice di 10 Grammy Awards, è tra le artiste più influenti del panorama musicale contemporaneo. “Reputation”, uscito nel 2017, ha ottenuto 1.6 miliardi di ascolti su Spotify e la certificazione disco di platino in paesi come Stati Uniti, Austria, Australia, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito e Filippine. Il “Reputation Stadium Tour”, composto da 53 tappe in 4 continenti (Nord America, Europa, Asia e Oceania), ha raggiunto oltre i 345 milioni di incasso e ha confermato la cantante come una delle celebrità più ricche al mondo.