Irene Grandi: 25 Anni di carriera al Teatro Verdi 01/12

Annunciato il grande evento con cui Irene Grandi termina i festeggiamenti dei suoi 25 anni di carriera. Una grande festa, in programma l’1 dicembre al Teatro Verdi di Firenze, città nella quale l’artista ha mosso i primi passi nel mondo della musica. Un concerto durante il quale Irene Grandi celebrerà questo “compleanno” condividendo il palco con le persone che hanno incrociato il suo entusiasmante percorso musicale.

“Sono già emozionata al pensiero di condividere il palco con artisti e musicisti che mi hanno supportata e ispirata in questi anni – dichiara Irene Grandi. Un concerto di ampio respiro, nel quale potrò esprimere tutta me stessa insieme ai miei amici e colleghi. Non potrà che essere un evento unico, imperdibile.”

Radio 2 sarà media partner dell’evento.

Il lungo tour, che l’ha portata in giro per tutta l’Italia, è stata l’occasione per incontrare il pubblico e raccontare questi venticinque anni con la classe e la grinta che l’hanno resa artista amata dalla gente e stimata dagli addetti ai lavori.

L’album “Grandissimo” è un racconto musicale che si compone di brani inediti, duetti con importanti artisti italiani e internazionali e grandi successi interamente rivisitati; un mosaico composto da tasselli tutti diversi e tutti indispensabili, a formare quell’unità così piena di sfumature che ha distinto il suo percorso artistico.

È un progetto ricco e di ampio respiro, come il titolo giocosamente suggerisce, teso a soddisfare una continua necessità di esplorazione e un impellente desiderio di condividere le esperienze. Il nuovo lavoro si compone di tre parti (tre capitoli) e prende le mosse dai numerosi brani inediti che illuminano il progetto, per poi volgere lo sguardo verso le canzoni più rappresentative della carriera dell’artista fiorentina, che vengono reinterpretate e riarrangiate in una chiave completamente rinnovata.

“Grandissimo”, uscito il 31 maggio per Cose da Grandi / Artist First, è stato anticipato dal singolo “I passi dell’amore”.

