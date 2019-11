Francesco Cozzi (procuratore Genova) a 24Mattino su Radio 24

“Le istituzioni devono avere consapevolezza. Non si può girare la testa dall’altra parte. Non faccio allarmismo, è consapevolezza della situazione”. Lo afferma Francesco Cozzi, Procuratore capo di Genova a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. Il Procuratore poi prosegue: “Condivido le parole del presidente della Regione Toti, occorre un altro passo e un piano generale di intervento sullo stato delle infrastrutture. Non è compito della Procura verificare se sono o meno in condizioni di sicurezza. Una sottovalutazione degli stati di degrado – conclude il Procuratore della Repubblica di Genova a Radio 24 – un rimandare le opere che servono, non è una politica che produca buoni risultati. I nodi prima o poi vengono al pettine come sta emergendo da più fatti”