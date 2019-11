Alitalia_ medaglia d’oro per i servizi offerti

Per i sondaggisti dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) Alitalia è la “migliore compagnia aerea” per i servizi offerti alla propria clientela e si aggiudica così la medaglia d’oro con un indice di soddisfazione dell’83,1% da parte dei consumatori italiani.

È questo l’esito della sesta edizione della indagine “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2019/2020” effettuata dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza su un campione di 230.000 consumatori italiani che hanno potuto esprimere, attraverso un sondaggio online, il proprio giudizio sul livello del servizio offerto dalle aziende in Italia, a partire dal primo contatto fino all’assistenza post-vendita.

Quest’anno la ricerca ha coinvolto 1274 aziende in 150 diversi settori dell’economia – che spaziano dalle vacanze ai trasporti, dall’e-commerce alle catene di supermercati e di altri beni di consumo – e Alitalia ha ottenuto il primato nella classifica delle compagnie aeree, superando vettori come Emirates (gradimento all’82,9%) e Lufthansa (82,7%).

Secondo l’analisi di ITQF, inoltre, i servizi offerti dalle compagnie aeree tradizionali hanno ottenuto un giudizio migliore rispetto ai vettori low cost che registrano un gradimento massimo del 79,1%, pari a 4 punti percentuali in meno rispetto al risultato di Alitalia.

Ulteriori dettagli sull’indagine “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2019/2020” sono disponibili al link https://istituto-qualita.com/migliori-italia-campioni-del-servizio-2019-20/. La classifica delle compagnie aeree è consultabile nella sezione “Vacanze &Viaggi”.