X Ambassadors tornano in Italia, un live esclusivo a Milano!

Gli X AMBASSADORS, uno tra i gruppi indie rock americani più amati all’interno del panorama musicale internazionale, si preparano a tornare in Italia per un live esclusivo, sabato 7 marzo 2020 al Fabrique di Milano.

I fratelli Sam e Casey Harris e Adam Levin, meglio noti al pubblico come X AMBASSADORS, sono originari di Ithaca, stato di New York. Nelle loro canzoni raccontano del rapporto di odio e amore che li lega alla provincia americana, relazione complicata che spinge questi giovani talenti ad andarsene per raggiungere la Grande Mela. Il gruppo inizia a fare musica sotto il nome di Ambassadors, accompagnando in tour artisti come Lights. È proprio durante questo periodo che si autoproducono il primo EP, intitolato “Ambassadors EP”, creando un videoclip per il suo singolo di punta, “Tropisms”, girato e diretto da Rodrigo Zedillo. A questo seguirà un secondo EP, “Litost”, la cui title track viene utilizzata come colonna sonora del film The Host nel 2013.

Nella loro carriera, la vera svolta avviene quando, in Virginia, il frontman degli Imagine Dragons, Dan Reynolds, sente una versione acustica di “Unconsolable” dalla sua stanza di ospedale. In quel momento chiede alla Interscope Records di metterli subito sotto contratto.

Il primo album in studio, “VHS”, esce il 2 ottobre 2015 e racconta la storia di un gruppo di ragazzi cresciuti in provincia insieme alla loro forte passione per la musica. La tracklist è scandita da clip audio originali con cui si mostrano con sincerità ai loro fan, regalando alcuni dei momenti più importanti della loro infanzia, dell’adolescenza e del primo periodo come band. “VHS”, che ha debuttato alla posizione #7 della Billboard Top 200, è anticipato da “Renegades”, singolo scritto insieme al produttore Alex Da Kid e certificato triplo disco di platino, scelto da Jeep come colonna sonora della campagna pubblicitaria diffusa nell’estate dello stesso anno. Il brano conquista tutte le classifiche internazionali e spopola nelle radio di tutto il mondo. Nel disco è contenuta anche “Unsteady”, certificata disco d’oro in Italia e soundtrack del film Io Prima di Te.

Il successo del primo disco porta gli X AMBASSADORS ad esibirsi in tutto il mondo per un periodo di quasi due anni, con una tournée che conquista il pubblico internazionale, passando per alcuni dei più importanti festival musicali come Lollapalooza, Bonnaroo, Life Is Beautiful e Shaky Knees.

Nel 2016 la band multi-platino collabora all’incisione del brano “Sucker for Pain”, estratto dalla colonna sonora del film Suicide Squad, insieme ad artisti del calibro di Lil Wayne, Wiz Khalifa, Imagine Dragons e molti altri. Un anno più tardi, un’altra collaborazione li vede al fianco di Machine Gun Kelly e Bebe Rexha per “Home”, parte della soundtrack del film natalizio Bright, prodotto dal colosso internazionale Netflix.

Nel mese di aprile 2019 pubblicano “Boom”, il nuovo pezzo ricco di energia, tra suoni funky e atmosfere indie pop-rock. Scritta dagli X AMBASSADORS e prodotta da Ricky Reed (Twenty One Pilots, Leon Bridgers), “Boom” anticipa, insieme a “Hey Child”, il nuovo album “ORION”, fuori dal 14 giugno 2019. Il singolo conta già più di 15 milioni di stream su Spotify ed è accompagnato da un video diretto dal premiato regista e attore Tess Elliot, caratterizzato da un forte impatto visivo grazie ai giochi di luce elaborati su due unici colori, il giallo e il nero. Il significato del pezzo ruota attorno ai temi di guarigione, rivoluzione e resilienza e si lega, insieme al video, al punto di vista di Casey Harris, il tastierista non vedente. Nel videoclip, lo sfondo nero e il giallo abbagliante, accompagnati dall’utilizzo dell’alfabeto Braille, sono gli elementi simbolo di questo particolare aspetto, per la prima volta presentato in un loro lavoro.

A maggio 2019 la band annuncia un tour a supporto del nuovo progetto discografico, che, a partire dall’8 ottobre, li vede protagonisti delle più importanti città americane (Tucson, New York, Philadelphia, Cleveland, San Francisco), seguite dalle tappe europee.

All’intensa attività live dei ragazzi si aggiunge anche quella di co-autori e produttori per altri artisti internazionali, com’è accaduto per tre delle canzoni incluse nel nuovo disco di Lizzo, “Cuz I Love You”, compresa la title track. La voce del gruppo Sam Harris, inoltre, ha scritto e prodotto otto dei brani contenuti in For the Throne – Music Inspired By The HBO Series Game of Thrones, la raccolta ispirata al Trono di Spade.

Non perdete l’occasione di farvi coinvolgere dall’energia degli X AMBASSADORS, in Italia con un’unica data evento prevista per sabato 7 marzo 2020 al Fabrique di Milano.

Prezzo dei biglietti: Posto unico € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita. Biglietti disponibili su ticketone.it da venerdì 18 ottobre 2019 dalle ore 11.00 e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite autorizzate da mercoledì 23 ottobre 2019 a partire dalle ore 11.00.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

