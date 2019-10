Contrariamente a quanto annunciato durante la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Mediterranean Stars Festival, l’evento prodotto dalla Mediterranean Tourism Foundation in collaborazione con Malta Tourism Authority, Air Malta e il Ministero del Turismo di Malta all’interno del quale si svolgerà Radio Italia Live – Il Concerto, Amadeus non potrà essere presente per sopraggiunti improrogabili impegni lavorativi.

Alessandra Amoroso, Boomdabash, Gigi D’Alessio, Elisa, Francesco Gabbani, Guè Pequeno, J-Ax, Mahmood, Max Pezzali, Raf, Umberto Tozzi e gli artisti internazionali Ira Losco, The Travellers e il cantante algerino Khaled sono i protagonisti di Radio Italia Live – Il Concerto: si esibiranno accompagnati dalla Mediterranean Stars Orchestra diretta dal M° Bruno Santori. Presentatori: Marco Maccarini e Manola Moslehi.

L’evento sarà trasmesso in diretta in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT, canale 725 SKY, canale 35 TivùSat, solo in Svizzera Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Vivrà inoltre in tempo reale sui social network di Radio Italia e sulle app gratuite “iRadioItalia” per iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Windows 10 e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.

Sarà trasmesso in differita su Real Time (canale 31 del dtt) e su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).

Il Festival intende superare la sua dimensione di spettacolo e intrattenimento e, nei suoi limiti, vuole contribuire a far rinascere l’identità del Mediterraneo creando occasioni di collaborazione e interazione tra i diversi paesi che si affacciano su esso attraverso turismo ed eventi culturali.