Media alert Wizz Air: Sciopero nazionale in Italia domani 25/10

“Wizz Air è stata informata dai controllori del traffico aereo di uno sciopero nazionale programmato per il 25 ottobre 2019. Di conseguenza, potrebbero verificarsi ritardi o interruzioni sui voli Wizz Air da / per l’Italia durante la giornata di domani (25 ottobre). In caso di qualsiasi possibile variazione a qualsiasi volo, i passeggeri verranno avvisati via SMS e / o e-mail, sebbene Wizz Air consigli ai passeggeri di controllare lo Stato del Volo attraverso la funzione presente sul sito web della compagnia aerea (https://wizzair.com/it-it/info-servizi/stato-del-volo/stato-attuale-volo#/) o sulla app Wizz Air, per monitorare il proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Per quanto questi eventi siano fuori dal nostro controllo, ci scusiamo per gli eventuali disagi causati. Ci impegneremo per limitare il più possibile eventuali interruzioni di viaggio”